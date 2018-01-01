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Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО

Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО
Жительці села Журавичі Ківерцівського району виповнилося 100 років.

Про це повідомила Василіса Маковій на своїй сторінці у Facebook.

Зазначають, що 2 грудня ювілей відсвяткувала Степанида Романівна Мазур.

«Від імені громади, з найкращими побажаннями ювілярку привітали сільський голова Алла Гонтар та творчий колектив Журавичівського БК», – йдеться у дописі.
Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО
Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО
Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО
Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО

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Теги: ювілей, Волинь, волинянка, день народження
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