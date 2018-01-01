Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО
Сьогодні, 16:15
Жительці села Журавичі Ківерцівського району виповнилося 100 років.
Про це повідомила Василіса Маковій на своїй сторінці у Facebook.
Зазначають, що 2 грудня ювілей відсвяткувала Степанида Романівна Мазур.
«Від імені громади, з найкращими побажаннями ювілярку привітали сільський голова Алла Гонтар та творчий колектив Журавичівського БК», – йдеться у дописі.
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Про це повідомила Василіса Маковій на своїй сторінці у Facebook.
Зазначають, що 2 грудня ювілей відсвяткувала Степанида Романівна Мазур.
«Від імені громади, з найкращими побажаннями ювілярку привітали сільський голова Алла Гонтар та творчий колектив Журавичівського БК», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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