Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО





Про це повідомила Василіса Маковій на своїй сторінці у Facebook.



Зазначають, що 2 грудня ювілей відсвяткувала Степанида Романівна Мазур.



«Від імені громади, з найкращими побажаннями ювілярку привітали сільський голова Алла Гонтар та творчий колектив Журавичівського БК», – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жительці села Журавичі Ківерцівського району виповнилося 100 років.Про це повідомилана своїй сторінці у Facebook.Зазначають, що 2 грудня ювілей відсвяткувала«Від імені громади, з найкращими побажаннями ювілярку привітали сільський головата творчий колектив Журавичівського БК», – йдеться у дописі.

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