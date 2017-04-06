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Прокуратура судиться із волинянином через борги за оренду землі

Прокуратура судиться із волинянином через борги за оренду землі
Маневицька місцева прокуратура звернулася до суду із позовом в інтересах Колківської селищної ради до громадянина, аби стягнути із нього майже 26 тисяч гривень заборгованої орендної плати за землю.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Вивчивши інформацію, що надійшла із Маневицького відділення Ковельської ОДПІ, прокурори з'ясували, що у вересні 2011 року між Маневицькою РДА та орендарем строком на 10 років укладено договір оренди земельної ділянки площею майже 42 га на території Четвертнянської сільської ради.

Наразі орендар заборгував до місцевого бюджету за оренду цієї ділянки майже 26 тисяч гривень.

Зауважимо, що орендну плату за 2015 рік він сплатив лише після втручання прокуратури й рішення суду з цього приводу.

Аби стягнути орендну плату за 2016 рік, розірвати договір оренди та повернути земельну ділянку вартістю понад 630 тисяч гривень громаді селища, прокуратура звернулася до суду минулоріч (позов перебуває на розгляді у суді).

Систематична несплата відповідачем орендної плати на користь місцевого бюджету порушує інтереси територіальної громади, відтак прокурори в суді укотре вимагатимуть стягнути з орендаря заборговане.


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Теги: земля, прокуратура, Волинь
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