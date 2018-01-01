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Назвали претендентів на посаду глави ОТГ на Волині

Назвали претендентів на посаду глави ОТГ на Волині
У Гуто-Боровенській громаді на Волині зареєстрували 4 кандидати на посаду голови та 112 кандидатів у депутати.

Про це повідомили у громадянській мережі «Опора».

Гуто-Боровенська сільська виборча комісія об’єднаної територіальної громади зареєструвала 112 кандидатів у депутати та 4 кандидати на посаду сільського голови для участі у виборах 23 грудня.

За посаду сільського голови Гуто-Боровенської об’єднаної територіальної громади виявили бажання поборотись 4 кандидати: Михайло Оліферчук, Сергій Вовк, Віктор Пилипчук, Олександр Балик.

Для участі у перших виборах до Гуто-Боровенської сільської ради ОТГ виборча комісія зареєструвала 112 кандидатів.

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Теги: вибори, Волинь
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