Назвали претендентів на посаду глави ОТГ на Волині
Сьогодні, 06:42
У Гуто-Боровенській громаді на Волині зареєстрували 4 кандидати на посаду голови та 112 кандидатів у депутати.
Про це повідомили у громадянській мережі «Опора».
Гуто-Боровенська сільська виборча комісія об’єднаної територіальної громади зареєструвала 112 кандидатів у депутати та 4 кандидати на посаду сільського голови для участі у виборах 23 грудня.
За посаду сільського голови Гуто-Боровенської об’єднаної територіальної громади виявили бажання поборотись 4 кандидати: Михайло Оліферчук, Сергій Вовк, Віктор Пилипчук, Олександр Балик.
Для участі у перших виборах до Гуто-Боровенської сільської ради ОТГ виборча комісія зареєструвала 112 кандидатів.
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Про це повідомили у громадянській мережі «Опора».
Гуто-Боровенська сільська виборча комісія об’єднаної територіальної громади зареєструвала 112 кандидатів у депутати та 4 кандидати на посаду сільського голови для участі у виборах 23 грудня.
За посаду сільського голови Гуто-Боровенської об’єднаної територіальної громади виявили бажання поборотись 4 кандидати: Михайло Оліферчук, Сергій Вовк, Віктор Пилипчук, Олександр Балик.
Для участі у перших виборах до Гуто-Боровенської сільської ради ОТГ виборча комісія зареєструвала 112 кандидатів.
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