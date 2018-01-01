Назвали претендентів на посаду глави ОТГ на Волині





Про це повідомили у громадянській мережі «Опора».



Гуто-Боровенська сільська виборча комісія об’єднаної територіальної громади зареєструвала 112 кандидатів у депутати та 4 кандидати на посаду сільського голови для участі у виборах 23 грудня.



За посаду сільського голови Гуто-Боровенської об’єднаної територіальної громади виявили бажання поборотись 4 кандидати: Михайло Оліферчук, Сергій Вовк, Віктор Пилипчук, Олександр Балик.



Для участі у перших виборах до Гуто-Боровенської сільської ради ОТГ виборча комісія зареєструвала 112 кандидатів.



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