У Ковелі б’ють на сполох через небезпеку зимової риболовлі





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Ковельський міський голова Олег Кіндер каже, що любителі зимової риболовлі вже «виловлюють друг друга з озер». «Ну і починається у нас рибаловля зимова. Я їхав. Я був просто шокований. Рибалки. Я навіть… Який там лід?» – сказав він під час оперативки.



Мер запропонував розпочати інформаційну кампанію про небезпеку ловити рибу на тонкій кризі.



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«Давайте якісь таблички будемо десь трохи. В засобах масової інформації максимально дайте застереження, бо вже виловлюють друг друга з озер. Ну добре, що ще виловлюють ще живими, ще слава Богу. Але ситуація така. Ну для мене, тому що ні льоду, ні укріпшого льоду, немає нічого, а вже рибаків дуже багато. Давайте будемо якісь застереження роботи», – запропонував міський голова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельська влада пропонує розпочати інформаційну кампанію про небезпеку риболовлі на тонкій кризі.Про це повідомляє Район. Ковель Ковельський міський головакаже, що любителі зимової риболовлі вже «виловлюють друг друга з озер». «Ну і починається у нас рибаловля зимова. Я їхав. Я був просто шокований. Рибалки. Я навіть… Який там лід?» – сказав він під час оперативки.Мер запропонував розпочати інформаційну кампанію про небезпеку ловити рибу на тонкій кризі.«Давайте якісь таблички будемо десь трохи. В засобах масової інформації максимально дайте застереження, бо вже виловлюють друг друга з озер. Ну добре, що ще виловлюють ще живими, ще слава Богу. Але ситуація така. Ну для мене, тому що ні льоду, ні укріпшого льоду, немає нічого, а вже рибаків дуже багато. Давайте будемо якісь застереження роботи», – запропонував міський голова.

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