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У Ковелі б’ють на сполох через небезпеку зимової риболовлі

У Ковелі б’ють на сполох через небезпеку зимової риболовлі
Ковельська влада пропонує розпочати інформаційну кампанію про небезпеку риболовлі на тонкій кризі.

Про це повідомляє Район. Ковель.

Ковельський міський голова Олег Кіндер каже, що любителі зимової риболовлі вже «виловлюють друг друга з озер». «Ну і починається у нас рибаловля зимова. Я їхав. Я був просто шокований. Рибалки. Я навіть… Який там лід?» – сказав він під час оперативки.

Мер запропонував розпочати інформаційну кампанію про небезпеку ловити рибу на тонкій кризі.

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«Давайте якісь таблички будемо десь трохи. В засобах масової інформації максимально дайте застереження, бо вже виловлюють друг друга з озер. Ну добре, що ще виловлюють ще живими, ще слава Богу. Але ситуація така. Ну для мене, тому що ні льоду, ні укріпшого льоду, немає нічого, а вже рибаків дуже багато. Давайте будемо якісь застереження роботи», – запропонував міський голова.


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Теги: рибалка, Волинь
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