Бензовоз влетів у відбійник: рух ускладнений. ФОТО





Аварія сталася близько 00:35, повідомляє "Інформатор", – передає



ДТП сталася у ніч на 4 грудня в Києві на шляхопроводі Столичного шосе, біля Корчуватого.



За попередньою інформацією, вантажівка їхала по Столичному шосе в бік Обухівської траси. На шляхопроводі машину занесло і відкинуло у відбійник. У момент аварії в салоні знаходилися двоє чоловіків: водій і експедитор. Вони отримали незначні травми і відмовилися від госпіталізації.



В результаті удару пробито бак Volvo, а причіп перегородив дві з трьох доступних смуг для руху. На місце інциденту виїхали пожежники, вони змили з проїжджої частини пальне. Також на ДТП працювали медики та екіпаж патрульної поліції. Подробиці інциденту уточнюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на Столичному шосе бензовоз врізався у відбійник.Аварія сталася близько 00:35, повідомляє "Інформатор", – передає УНІАН ДТП сталася у ніч на 4 грудня в Києві на шляхопроводі Столичного шосе, біля Корчуватого.За попередньою інформацією, вантажівка їхала по Столичному шосе в бік Обухівської траси. На шляхопроводі машину занесло і відкинуло у відбійник. У момент аварії в салоні знаходилися двоє чоловіків: водій і експедитор. Вони отримали незначні травми і відмовилися від госпіталізації.В результаті удару пробито бак Volvo, а причіп перегородив дві з трьох доступних смуг для руху. На місце інциденту виїхали пожежники, вони змили з проїжджої частини пальне. Також на ДТП працювали медики та екіпаж патрульної поліції. Подробиці інциденту уточнюються.

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