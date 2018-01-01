Бензовоз влетів у відбійник: рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 11:41
У Києві на Столичному шосе бензовоз врізався у відбійник.
Аварія сталася близько 00:35, повідомляє "Інформатор", – передає УНІАН.
ДТП сталася у ніч на 4 грудня в Києві на шляхопроводі Столичного шосе, біля Корчуватого.
За попередньою інформацією, вантажівка їхала по Столичному шосе в бік Обухівської траси. На шляхопроводі машину занесло і відкинуло у відбійник. У момент аварії в салоні знаходилися двоє чоловіків: водій і експедитор. Вони отримали незначні травми і відмовилися від госпіталізації.
В результаті удару пробито бак Volvo, а причіп перегородив дві з трьох доступних смуг для руху. На місце інциденту виїхали пожежники, вони змили з проїжджої частини пальне. Також на ДТП працювали медики та екіпаж патрульної поліції. Подробиці інциденту уточнюються.
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Аварія сталася близько 00:35, повідомляє "Інформатор", – передає УНІАН.
ДТП сталася у ніч на 4 грудня в Києві на шляхопроводі Столичного шосе, біля Корчуватого.
За попередньою інформацією, вантажівка їхала по Столичному шосе в бік Обухівської траси. На шляхопроводі машину занесло і відкинуло у відбійник. У момент аварії в салоні знаходилися двоє чоловіків: водій і експедитор. Вони отримали незначні травми і відмовилися від госпіталізації.
В результаті удару пробито бак Volvo, а причіп перегородив дві з трьох доступних смуг для руху. На місце інциденту виїхали пожежники, вони змили з проїжджої частини пальне. Також на ДТП працювали медики та екіпаж патрульної поліції. Подробиці інциденту уточнюються.
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