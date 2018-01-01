вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Бензовоз влетів у відбійник: рух ускладнений. ФОТО

Бензовоз влетів у відбійник: рух ускладнений. ФОТО
У Києві на Столичному шосе бензовоз врізався у відбійник.

Аварія сталася близько 00:35, повідомляє "Інформатор", – передає УНІАН.

ДТП сталася у ніч на 4 грудня в Києві на шляхопроводі Столичного шосе, біля Корчуватого.

За попередньою інформацією, вантажівка їхала по Столичному шосе в бік Обухівської траси. На шляхопроводі машину занесло і відкинуло у відбійник. У момент аварії в салоні знаходилися двоє чоловіків: водій і експедитор. Вони отримали незначні травми і відмовилися від госпіталізації.

В результаті удару пробито бак Volvo, а причіп перегородив дві з трьох доступних смуг для руху. На місце інциденту виїхали пожежники, вони змили з проїжджої частини пальне. Також на ДТП працювали медики та екіпаж патрульної поліції. Подробиці інциденту уточнюються.
Бензовоз влетів у відбійник: рух ускладнений. ФОТО
Бензовоз влетів у відбійник: рух ускладнений. ФОТО
Бензовоз влетів у відбійник: рух ускладнений. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Автоандон» на джипі заблокував тротуар біля дитячої поліклініки в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 12:01
Наймолодші клієнти ПриватБанку мають шанс відвідати Legoland*
Сьогодні, 11:50
Бензовоз влетів у відбійник: рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 11:41
Відомо, які дороги ремонтуватимуть на Волині наступного року
Сьогодні, 11:29
У селі під Луцьком запрацювало шкільне телебачення. ФОТО
Сьогодні, 11:28
Схожі новини
У Києві автомобіль злетів з дороги і розбився: водій загинув. ФОТО У Києві автомобіль злетів з дороги і розбився: водій загинув. ФОТО
18 листопад, 20:52
Автобус «вм'яв» легковик у стовп: водій Lexus – у лікарні. ФОТО Автобус «вм'яв» легковик у стовп: водій Lexus – у лікарні. ФОТО
13 листопад, 08:31
Поліцейська автівка збила чоловіка, який перебігав дорогу Поліцейська автівка збила чоловіка, який перебігав дорогу
31 жовтень, 13:59
У Києві сталася подвійна аварія. ФОТО У Києві сталася подвійна аварія. ФОТО
26 жовтень, 18:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
Сьогодні, 12:46
 0
Луцький район лідирує в області за темпами будівництва
Сьогодні, 12:40
 0
На Волині взяли під варту начальника відділу поліції
Сьогодні, 12:35
 0
Судитимуть волинянина, який побив поліцейського
Сьогодні, 12:27
 0
Екс-голова Волиньради став заступником начальника обласного «медичного» управління
Сьогодні, 12:22
 0
Медіа
відео
1/8