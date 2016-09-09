На Волині креативно реконструюють зупинку. ФОТО





Про це пише



Неординарний та креативний дизайн із залізними павуками, виноградними лозами, що плетуться від лавок, радуватимуть око не лише місцевих жителів, а й відпочивальників. Адже перше, що бачить людина, приїхавши в населений пункт, це автобусна зупинка.



Як зазначається у повідомленні санаторію, дизайн та виготовлення кованої частини зупинки створив майстер Сергій Нехін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волинському санаторії «Лісова пісня» розпочали реконструкцію автобусної зупинки.Про це пише Район. Шацьк Неординарний та креативний дизайн із залізними павуками, виноградними лозами, що плетуться від лавок, радуватимуть око не лише місцевих жителів, а й відпочивальників. Адже перше, що бачить людина, приїхавши в населений пункт, це автобусна зупинка.Як зазначається у повідомленні санаторію, дизайн та виготовлення кованої частини зупинки створив майстер Сергій Нехін.

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