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На Волині креативно реконструюють зупинку. ФОТО

На Волині креативно реконструюють зупинку. ФОТО
У волинському санаторії «Лісова пісня» розпочали реконструкцію автобусної зупинки.

Про це пише Район. Шацьк.

Неординарний та креативний дизайн із залізними павуками, виноградними лозами, що плетуться від лавок, радуватимуть око не лише місцевих жителів, а й відпочивальників. Адже перше, що бачить людина, приїхавши в населений пункт, це автобусна зупинка.

Як зазначається у повідомленні санаторію, дизайн та виготовлення кованої частини зупинки створив майстер Сергій Нехін.

На Волині креативно реконструюють зупинку. ФОТО
На Волині креативно реконструюють зупинку. ФОТО
На Волині креативно реконструюють зупинку. ФОТО
На Волині креативно реконструюють зупинку. ФОТО
На Волині креативно реконструюють зупинку. ФОТО

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Теги: зупинки, Волинь
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