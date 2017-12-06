У Луцьку скульптор Микола Головань організував виставку пам’яті сина. ФОТО

Миколи Голованя, присвячену пам’яті його сина Миколи. 5 грудня Головань-молодший святкував би день народження.



Виставка містить не тільки роботи майстра, а й малюнки його сина, який за своє коротке життя (1972–2005)співпрацював з батьком – створював скульптури та реставрував їх. Виставку урочисто відкрили 4 грудня, - пише



Друзі та колеги Голованя з теплотою згадували про його сина.



«У 2001 році у Луцьку був Міжнародний пленер скульптури. Літо. Микола Миколайович, син Миколи Микитовича, вибрав величезну каменюку, та що біля кафе «Сніжинка». Вдягнений так, по-грецьки, – кусок шкіри з поясом і на голові шапочка. І він тим долотом, зубилом і молотом ту скалу «лупає». Я дивився збоку, як в промінні сонця виграють його м’язи. А він хлопець такий, під метр дев’яносто, засмаглий, і ті м’язи справді від праці. Я милувався процесом його робити, навіть мало звертаючи увагу, що він там вирізає з того каміння. Це закарбувалося у пам’яті на все життя. Він був відданий роботі», – розповів Олександр Кравчук.



Микола Головань пригадує, що син не підпускав до своїх робіт і все намагався зробити сам. Він щасливий, що роботи сина Миколи є у луцькому парку, адже починав творити там скульптури й він сам.



Колеги митця під час відкриття виставки закликали керівників Луцької міськради, щоб ті організували догляд за всіма скульптурами міста, адже деякі з них уже покриваються мохом. Скульпторка Ірина Дацюк закликає громадян не білити і не фарбувати скульптури, краще їх покривати дельфіном, тоді вони не псуватимуться.



Помилуватися роботами відомого скульптора Миколи Голованя та малюнками його сина можна буде до 27 грудня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Галереї мистецтв відкрили виставку відомого скульптура, присвячену пам’яті його сина Миколи. 5 грудня Головань-молодший святкував би день народження.Виставка містить не тільки роботи майстра, а й малюнки його сина, який за своє коротке життя (1972–2005)співпрацював з батьком – створював скульптури та реставрував їх. Виставку урочисто відкрили 4 грудня, - пише Район.Луцьк Друзі та колеги Голованя з теплотою згадували про його сина.«У 2001 році у Луцьку був Міжнародний пленер скульптури. Літо. Микола Миколайович, син Миколи Микитовича, вибрав величезну каменюку, та що біля кафе «Сніжинка». Вдягнений так, по-грецьки, – кусок шкіри з поясом і на голові шапочка. І він тим долотом, зубилом і молотом ту скалу «лупає». Я дивився збоку, як в промінні сонця виграють його м’язи. А він хлопець такий, під метр дев’яносто, засмаглий, і ті м’язи справді від праці. Я милувався процесом його робити, навіть мало звертаючи увагу, що він там вирізає з того каміння. Це закарбувалося у пам’яті на все життя. Він був відданий роботі», – розповівМикола Головань пригадує, що син не підпускав до своїх робіт і все намагався зробити сам. Він щасливий, що роботи сина Миколи є у луцькому парку, адже починав творити там скульптури й він сам.Колеги митця під час відкриття виставки закликали керівників Луцької міськради, щоб ті організували догляд за всіма скульптурами міста, адже деякі з них уже покриваються мохом. Скульпторказакликає громадян не білити і не фарбувати скульптури, краще їх покривати дельфіном, тоді вони не псуватимуться.Помилуватися роботами відомого скульптора Миколи Голованя та малюнками його сина можна буде до 27 грудня.

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