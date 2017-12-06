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У Луцьку скульптор Микола Головань організував виставку пам’яті сина. ФОТО

У Луцьку скульптор Микола Головань організував виставку пам’яті сина. ФОТО
У Галереї мистецтв відкрили виставку відомого скульптура Миколи Голованя, присвячену пам’яті його сина Миколи. 5 грудня Головань-молодший святкував би день народження.

Виставка містить не тільки роботи майстра, а й малюнки його сина, який за своє коротке життя (1972–2005)співпрацював з батьком – створював скульптури та реставрував їх. Виставку урочисто відкрили 4 грудня, - пише Район.Луцьк.

Друзі та колеги Голованя з теплотою згадували про його сина.

«У 2001 році у Луцьку був Міжнародний пленер скульптури. Літо. Микола Миколайович, син Миколи Микитовича, вибрав величезну каменюку, та що біля кафе «Сніжинка». Вдягнений так, по-грецьки, – кусок шкіри з поясом і на голові шапочка. І він тим долотом, зубилом і молотом ту скалу «лупає». Я дивився збоку, як в промінні сонця виграють його м’язи. А він хлопець такий, під метр дев’яносто, засмаглий, і ті м’язи справді від праці. Я милувався процесом його робити, навіть мало звертаючи увагу, що він там вирізає з того каміння. Це закарбувалося у пам’яті на все життя. Він був відданий роботі», – розповів Олександр Кравчук.

Микола Головань пригадує, що син не підпускав до своїх робіт і все намагався зробити сам. Він щасливий, що роботи сина Миколи є у луцькому парку, адже починав творити там скульптури й він сам.

Колеги митця під час відкриття виставки закликали керівників Луцької міськради, щоб ті організували догляд за всіма скульптурами міста, адже деякі з них уже покриваються мохом. Скульпторка Ірина Дацюк закликає громадян не білити і не фарбувати скульптури, краще їх покривати дельфіном, тоді вони не псуватимуться.

Помилуватися роботами відомого скульптора Миколи Голованя та малюнками його сина можна буде до 27 грудня.

У Луцьку скульптор Микола Головань організував виставку пам’яті сина. ФОТО
У Луцьку скульптор Микола Головань організував виставку пам’яті сина. ФОТО
У Луцьку скульптор Микола Головань організував виставку пам’яті сина. ФОТО
У Луцьку скульптор Микола Головань організував виставку пам’яті сина. ФОТО
У Луцьку скульптор Микола Головань організував виставку пам’яті сина. ФОТО

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Теги: скульптор, Микола Головань
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