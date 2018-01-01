вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На трасі Львів-Луцьк – смертельна аварія

На трасі Львів-Луцьк – смертельна аварія
У місті Радехів зіткнулися вантажівка DAF та автомобіль Subaru. Внаслідок ДТП загинув водій легковика.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 грудня близько 20:40 на автодорозі Львів-Луцьк.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Subaru, яким керував 45-річний мешканець міста Кам’янка-Бузька та вантажний автомобіль DAF, за кермом якого перебував 63-річний мешканець Радехова.

Внаслідок зіткнення водій Subaru отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Львів-Луцьк, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Хмельниччині рейсовий автобус в'їхав у вантажівку: травмувалось 5 людей
Сьогодні, 12:34
У Луцьку юнак двічі за день «обчистив» людей
Сьогодні, 12:21
На трасі Львів-Луцьк – смертельна аварія
Сьогодні, 12:00
На Волині виявили автомобіль з незаконною деревиною. ФОТО
Сьогодні, 11:47
У Луцьку на Андрія влаштують вечорниці
Сьогодні, 11:46
Схожі новини
У селі під Луцьком на смерть збили чоловіка У селі під Луцьком на смерть збили чоловіка
Сьогодні, 10:21
Суд над Зайцевою: зі справи зникли документи Суд над Зайцевою: зі справи зникли документи
04 грудень, 19:59
У згорілій хаті на Волині знайшли труп У згорілій хаті на Волині знайшли труп
04 грудень, 17:27
36-річного українця жорстоко зарізали в Італії 36-річного українця жорстоко зарізали в Італії
03 грудень, 19:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську «Волинянка» втаранилася в бус. ФОТО
Сьогодні, 13:23
 0
У Луцьку муніципали присоромили будівельників-нечупар
Сьогодні, 12:56
 0
На Хмельниччині рейсовий автобус в'їхав у вантажівку: травмувалось 5 людей
Сьогодні, 12:34
 0
У Луцьку юнак двічі за день «обчистив» людей
Сьогодні, 12:21
 0
На трасі Львів-Луцьк – смертельна аварія
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8