На трасі Львів-Луцьк – смертельна аварія





Про це повідомили у



Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 грудня близько 20:40 на автодорозі Львів-Луцьк.



Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Subaru, яким керував 45-річний мешканець міста Кам’янка-Бузька та вантажний автомобіль DAF, за кермом якого перебував 63-річний мешканець Радехова.



Внаслідок зіткнення водій Subaru отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Радехів зіткнулися вантажівка DAF та автомобіль Subaru. Внаслідок ДТП загинув водій легковика.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 грудня близько 20:40 на автодорозі Львів-Луцьк.Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Subaru, яким керував 45-річний мешканець міста Кам’янка-Бузька та вантажний автомобіль DAF, за кермом якого перебував 63-річний мешканець Радехова.Внаслідок зіткнення водій Subaru отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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