Помер відомий український актор
Сьогодні, 13:30
Микола Рушковський помер у віці 93 років.
Сьогодні у віці 93 років помер відомий український актор театру та кіно, народний артист України Микола Рушковський, - пише Уніан.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав театральний критик Олег Вергеліс.
"Був у лікарні, але мріяв вийти на сцену і знову зіграти Фірса... Микола Рушковський (1925 - 2018). Світла пам'ять", - йдеться у повідомленні.
Під час вистави 25 листопада актор впав і травмував бедро.
93-річний Рушковський не зміг перенести нескладну операцію, внаслідок чого і помер у лікарні.
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Сьогодні у віці 93 років помер відомий український актор театру та кіно, народний артист України Микола Рушковський, - пише Уніан.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав театральний критик Олег Вергеліс.
"Був у лікарні, але мріяв вийти на сцену і знову зіграти Фірса... Микола Рушковський (1925 - 2018). Світла пам'ять", - йдеться у повідомленні.
Під час вистави 25 листопада актор впав і травмував бедро.
93-річний Рушковський не зміг перенести нескладну операцію, внаслідок чого і помер у лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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