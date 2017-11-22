вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер відомий український актор

Помер відомий український актор
Микола Рушковський помер у віці 93 років.

Сьогодні у віці 93 років помер відомий український актор театру та кіно, народний артист України Микола Рушковський, - пише Уніан.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав театральний критик Олег Вергеліс.

"Був у лікарні, але мріяв вийти на сцену і знову зіграти Фірса... Микола Рушковський (1925 - 2018). Світла пам'ять", - йдеться у повідомленні.

Під час вистави 25 листопада актор впав і травмував бедро.

93-річний Рушковський не зміг перенести нескладну операцію, внаслідок чого і помер у лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, актор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі патрульні витягли чоловіка з петлі. ФОТО
Сьогодні, 13:51
На Волині виявили авто з ймовірно підробленими номерами кузова
Сьогодні, 13:43
Помер відомий український актор
Сьогодні, 13:30
У Нововолинську «Волинянка» втаранилася в бус. ФОТО
Сьогодні, 13:23
У Луцьку муніципали присоромили будівельників-нечупар
Сьогодні, 12:56
Схожі новини
Помер радянський актор Микола Караченцов Помер радянський актор Микола Караченцов
26 жовтень, 10:10
Помер відомий російський актор Помер відомий російський актор
10 січень, 10:14
Помер відомий американський актор і співак Помер відомий американський актор і співак
22 листопад, 2017, 09:37
Помер відомий український актор Помер відомий український актор
08 листопад, 2017, 09:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судили волинянку, яка пиячила і не доглядала сина
Сьогодні, 14:53
 0
У Володимирі зі святом привітали волонтерів
Сьогодні, 14:52
 0
Водій легковика збив трьох 11-річних школярів
Сьогодні, 14:13
 0
У Ковелі патрульні витягли чоловіка з петлі. ФОТО
Сьогодні, 13:51
 0
На Волині виявили авто з ймовірно підробленими номерами кузова
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8