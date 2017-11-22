Помер відомий український актор

Микола Рушковський помер у віці 93 років.



Сьогодні у віці 93 років помер відомий український актор театру та кіно, народний артист України Микола Рушковський, - пише



Про це на своїй сторінці у Facebook написав театральний критик Олег Вергеліс.



"Був у лікарні, але мріяв вийти на сцену і знову зіграти Фірса... Микола Рушковський (1925 - 2018). Світла пам'ять", - йдеться у повідомленні.



Під час вистави 25 листопада актор впав і травмував бедро.



93-річний Рушковський не зміг перенести нескладну операцію, внаслідок чого і помер у лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. помер у віці 93 років.Сьогодні у віці 93 років помер відомий український актор театру та кіно, народний артист України Микола Рушковський, - пише Уніан Про це на своїй сторінці у Facebook написав театральний критик"Був у лікарні, але мріяв вийти на сцену і знову зіграти Фірса... Микола Рушковський (1925 - 2018). Світла пам'ять", - йдеться у повідомленні.Під час вистави 25 листопада актор впав і травмував бедро.93-річний Рушковський не зміг перенести нескладну операцію, внаслідок чого і помер у лікарні.

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