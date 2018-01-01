Кара за домашнє насильство: волинський експерт розповів про зміни в законах

На Волині триває щорічна Міжнародна кампанія «16 днів проти гендерно обумовленого насильства». Лише в Луцьку цього року зафіксовано 2000 випадків домашнього насильства.Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у Facebook.У 2018 році у Луцьку зафіксовано близько 2 000 звернень на службу 102 щодо домашнього насильства. Поліцейські склали 124 протоколи про адміністративні правопорушення.Голова правління ГО «Велес+»у програмі «Тема дня» розповів, що передбачає закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та зміни до Кримінального Кодексу України щодо домашнього насильства, які набудуть чинності у січні 2019-го року.Більше інформації – у відео