Куди піти на вихідні у Луцьку: 7-9 грудня

Непомітно у Луцьк підкралася зима. Щоправда, ні снігу, ні відповідного настрою у містян чомусь немає.А дарма, бо ж на носі новорічні свята, а це означає, уже можна скуповувати милі ялинкові іграшки та прикрашати дім.Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:30Що обіцяють: Чудова нова забава у Кораблику, яка у попередніх серіях мала крутий успіх і дуже сподобалась учасникам. Проект, над яким працюють кілька креативних особистостей (Slavko MazuRock,Richik Stepanovskyi, Андрій Тимчук та Ваня Цимбалюк) вдався на славу і триватиме увесь сезон аж до травня. А там ми підіб'ємо підсумки, гукнемо фіналістів кожного місяця, позмагаємось ще раз і вручимо класну нагороду. Словом, якщо ви любите музику, або ж просто хочете гарно та цікаво порозважатись, то вам до нас :) Окрім азарту і позитиву обіцяємо найбільш активним подарунки від Кораблика та наших партнерів - Козацької Ради і Marengo.Подія:Тип заходу: кінопереглядМісце: Молодіжний центр ВолиніПочаток: 19:30Що обіцяють: у Молодіжному центрі Волині на вулиці Градний Узвіз, 5, покажуть фестивальне кіно «Feel(m) Shorts». Цього разу команда «Lutsk Night Cinema» об’єдналась із дистриб’юторською компанією «Kinolife Distribution», щоб лучани та гості міста побачили та відчули фестивальне кіно.На великих екранах України фестиваль стартує 6 грудня. Але в Луцьку він пройде лише раз. Тривалість кінопоказу: 101 хвилина. Країни: Франція, Великобританія, Німеччина. Всі стрічки озвучено українською мовою. Кожна із них зачіпає важливу соціальну тему, наділена художніми елементами.Якщо вам уже виповнилося 16 років, приходьте обов’язково на захід.Вартість квитка становить 30 гривень.Подія:Тип заходу: форумМісце: Волинська ОДАЩо обіцяють: Волинь NGO Форум відбудеться в п’ятницю, 7 грудня, у Волинській облдержадміністрації.Учасники заходу зможуть не лише обмінятися думками щодо актуальних проблем громадських організацій області, а й поговорити про вплив інститутів громадянського суспільства на реалізацію реформ.Важливою частиною дійства стане зустріч із донорськими організаціями. Зокрема, представники Міжнародного фонду «Відродження» та Програми розвитку ООН в Україні поспілкуються з учасниками Форуму та розкажуть про пріоритети у роботі з громадськими організаціями на 2019 рік.Окрім цього, в рамках заходу відбудуться майстер-класи на тему антикорупційної діяльності; соціального підприємництва; використання інструментів громадської участі, тощо.За підсумками Форуму розроблять рекомендації щодо покращення реалізації регіональної цільової програми «Волинь. Громадський рух – 2020».Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:30Що обіцяють: Ще трішки ранувато до березневих репетувань котів під вашими вікнами, проте Кораблик вже вирішив влаштувати "котячі співи" на нашій сцені. Гурт "Очеретяний Кіт", який працює в незвичній, але водночас дуже солодкій стилістиці "подільський лаунж", втретє гратиме у Пивному клубі "Оболонь".Команда, якій вже більше 20 років, завітає до Луцька зі своїм «бойовим арсеналом» - як уже перевіреними хітами, так і абсолютно новими композиціями. "Коти" запрошують вас у мандрівку Україною, від Сіверського Донцю до Дунаю, від чумацької пісні до блюзу. Філософські тексти-роздуми під супровід легкої акустичної мелодики проведуть вас від стану спостерігача у стан відчуття.Подія:Тип заходу: презентаціяМісце: бібліотека СНУПочаток: 12:00Що обіцяють: У Луцьку в залі 43 університетської бібліотеки (вул. Винниченка, 30а) відбудеться презентація книжки “Мотольський словник” (Мінськ, 2018). Презентація відбудеться у суботу, 8 грудня. Упорядник цієї праці Дмитьор Кульбеда трагічно загинув трохи більше, як рік тому. Видання фіксує лексику однієї української берестейської говірки – села Мотоль Іванівського району Берестейської області Білорусі. У книжці вміщено також публіцистику Кульбеди й біографічні матеріали (листи, спогади). У презентації братимуть участь Віктор Місіюк, голова української науково-педагогічної спілки «Берегиня» (Республіка Білорусь), професор університету імені Лесі Українки в Луцьку Григорій Аркушин, рідні автора.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: У цей вечір на вас чекає мішанка пива з музикою. І де, як не в Кораблику, її робити?! Абсолютно різнопланова музика різних стилів та років, яку будемо адаптовувати під ваші смаки та вподобання безпосередньо у залі. Класичні обмеження - традиційний корабельний формат: ніякого шансону, техно. Хороша нагода відірватись хорошою компанією в хорошому місці.Подія:Тип заходу: документальна вистава театру «Гармидер»Місце: Луцький районний будинок культури (вул. Ковельська, 56)Початок: 19:00Що обіцяють: Театр «Гармидер» завершує 2018 рік новою роботою — документальною виставою «Кордон». Вистава базується на багатьох реальних розмовах із людьми по обидва боки україно-польського кордону. Усі життєві історії та факти, які використані у сценарії — реальні.Сюжет є художнім тлом для розгортання відвертої розмови про сьогодення. Сценарист та режисер — Руслана Порицька. Вікове обмеження: 16+Фільм:Жанр: фантастика, фентезі, бойовик, трилер, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 12:10, 14:40, 17:10, 18:20, 19:40, 20:50, 22:10, 23:25Про що фільм?Пройшли тисячоліття після того, як світ накрив апокаліпсис. Людство адаптувалося і тепер живе за новими правилами. Гігантські рухомі мегаполіси розсікають пустки і поглинають маленькі міста заради ресурсів. Том Нетсуорті з нижнього рівня великого Лондона виявляється в смертельній небезпеці, коли на його шляху з'являється бунтарка Естер Шоу, яка ховається від закону . Вони не повинні були зустрітися, але їм судилося змінити майбутнє.Фільм:Жанр: фентезі, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:10, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00Про що фільм?Отримавши незвичайний подарунок на Різдво, юна Клара відправляється в захоплюючу подорож по загадковим місцям: Країні Снігів, Країні Квітів і Країні Насолод. Але дівчині потрібно потрапити і в четверте королівство, де їй доведеться зіткнутися з цілою армією мишей на чолі з неймовірно небезпечним Мишачим Королем.Фільм:Жанр: жахиМісце: «Premier City»Початок: 11:20, 21:30Про що фільм?Меган Рід, яка нещодавно вийшла з рехаба, проводить нічну зміну в міському морзі. Туди привозять тіло жінки, яка померла під час обряду екзорцизму, і Меган починає здаватися, що зла сутність нікуди не поділася і тепер починає за нею полювати.Фільм:Жанр: жахи, трилер, драмаМісце: «Premier City»Початок: 23:15Про що фільм?Історія неймовірно розумного серійного вбивці на ім'я Джек. Америка 70-х. Сюжет будується навколо п'яти інцидентів, що охоплюють 12 років його життя. Ми переживаємо розповідь з точки бачення Джека, для якого кожне вбивство - витончений твір мистецтва.