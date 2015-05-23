вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Дніпрі під час уроку померла вчителька

У Дніпрі під час уроку померла вчителька
У одній зі шкіл Дніпра померла вчителька.

На момент смерті їй було 67 років. Про це повідомила УНН речник ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

“Подія трапилася 6 грудня. Жінка була 1951 року народження. За фактом смерті відкрите кримінальне провадження з кваліфікацією “природна смерть”, — повідомила речниця.

Як відомо, жінка втратила свідомість під час уроку.

Лікарі, що приїхали на місце події, констатували смерть викладачки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, школа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському селі посеред ночі «обчистили» фуру
Сьогодні, 19:32
У Луцьку відбудеться тренінг, присвячений виборчим кампаніям
Сьогодні, 19:15
У Дніпрі під час уроку померла вчителька
Сьогодні, 19:03
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 грудня
Сьогодні, 19:00
Відомий мандрівник Дмитро Комаров з Бразилії надіслав листа волинянці. ФОТО
Сьогодні, 18:58
Схожі новини
Поліція назвала ймовірну причину смерті першокласниці на Волині Поліція назвала ймовірну причину смерті першокласниці на Волині
07 вересень, 12:23
Про деталі самогубства волинського семикласника розповіла директор школи. ВІДЕО Про деталі самогубства волинського семикласника розповіла директор школи. ВІДЕО
23 травень, 2015, 15:47
Помер декан волинського вишу Помер декан волинського вишу
Сьогодні, 10:57
Загинув боєць волинської бригади Загинув боєць волинської бригади
05 грудень, 20:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському ток-шоу – велике інтерв'ю з Олександром Савченком
Сьогодні, 20:00
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 грудня
Сьогодні, 19:58
 0
Під Луцьком продають стильний двоповерховий котедж. ФОТО*
Сьогодні, 19:42
 0
У волинському селі посеред ночі «обчистили» фуру
Сьогодні, 19:32
 0
У Луцьку відбудеться тренінг, присвячений виборчим кампаніям
Сьогодні, 19:15
 0
Медіа
відео
1/8