У Дніпрі під час уроку померла вчителька





На момент смерті їй було 67 років. Про це повідомила Ганна Старчевська.



“Подія трапилася 6 грудня. Жінка була 1951 року народження. За фактом смерті відкрите кримінальне провадження з кваліфікацією “природна смерть”, — повідомила речниця.



Як відомо, жінка втратила свідомість під час уроку.



Лікарі, що приїхали на місце події, констатували смерть викладачки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одній зі шкіл Дніпра померла вчителька.На момент смерті їй було 67 років. Про це повідомила УНН речник ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області“Подія трапилася 6 грудня. Жінка була 1951 року народження. За фактом смерті відкрите кримінальне провадження з кваліфікацією “природна смерть”, — повідомила речниця.Як відомо, жінка втратила свідомість під час уроку.Лікарі, що приїхали на місце події, констатували смерть викладачки.

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