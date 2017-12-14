вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рівному спалили позашляховик з кримськими номерами. ФОТО

У Рівному спалили позашляховик з кримськими номерами. ФОТО
У Рівному на вулиці Гагаріна спалили автомобіль Toyota Land Cruiser.

інцидент трапився 6 грудня о 20:41, - пише Рівне Вечірнє.

На момент приїзду рятувальників автомобіль був повністю охоплений вогнем. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. До гасіння було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та 10 рятувальників.

Тим часом рівняни у соцмережах повідомляють, що автомобіль був з кримськими номерними знаками і його спалили.
У Рівному спалили позашляховик з кримськими номерами. ФОТО
У Рівному спалили позашляховик з кримськими номерами. ФОТО
У Рівному спалили позашляховик з кримськими номерами. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Рівне, авто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рівному спалили позашляховик з кримськими номерами. ФОТО
Сьогодні, 09:40
У Ковелі перекриють рух через залізничний переїзд
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку на 7 листопада
Сьогодні, 09:09
Людину розірвало на шматки: на Волині – смертельна аварія
Сьогодні, 09:03
У Ковелі перекриють одну із вулиць
Сьогодні, 08:44
Схожі новини
У Рівному вночі горіли три автомобілі У Рівному вночі горіли три автомобілі
02 серпень, 10:35
У Рівному вночі невідомі підпалили автівку волонтера У Рівному вночі невідомі підпалили автівку волонтера
04 червень, 12:12
У Рівному на заправці горіло авто. ФОТО. ВІДЕО У Рівному на заправці горіло авто. ФОТО. ВІДЕО
08 травень, 13:46
У Рівному чоловіку спалили авто і будинок У Рівному чоловіку спалили авто і будинок
14 грудень, 2017, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рівному спалили позашляховик з кримськими номерами. ФОТО
Сьогодні, 09:40
 0
У Ковелі перекриють рух через залізничний переїзд
Сьогодні, 09:22
 0
Курс валют у Луцьку на 7 листопада
Сьогодні, 09:09
 0
Людину розірвало на шматки: на Волині – смертельна аварія
Сьогодні, 09:03
 0
У Ковелі перекриють одну із вулиць
Сьогодні, 08:44
 0
Медіа
відео
1/8