У Рівному спалили позашляховик з кримськими номерами. ФОТО





інцидент трапився 6 грудня о 20:41, - пише



На момент приїзду рятувальників автомобіль був повністю охоплений вогнем. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. До гасіння було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та 10 рятувальників.



Тим часом рівняни у соцмережах повідомляють, що автомобіль був з кримськими номерними знаками і його спалили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному на вулиці Гагаріна спалили автомобіль Toyota Land Cruiser.інцидент трапився 6 грудня о 20:41, - пише Рівне Вечірнє На момент приїзду рятувальників автомобіль був повністю охоплений вогнем. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. До гасіння було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та 10 рятувальників.Тим часом рівняни у соцмережах повідомляють, що автомобіль був з кримськими номерними знаками і його спалили.

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