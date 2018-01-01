У Ковельському районі стартувала Рада регіонального розвитку

За дорученням Президента Україниу Ковельському районі провели Раду регіонального розвитку.Захід проходить сьогодні, 7 грудня 2018 року в Голобському Будинку мистецтв, - йдеться офіційній сторінці у Facebook голови Волинської ОДА.Перше районне засідання Ради регіонального розвитку Ковельського району відкрив голова обласної державної адміністрації"Потрібно вміти делегувати повноваження — один з основних посилів сьогоднішнього засідання. Ми провели Раду регіонального розвитку області, де підвели підсумки. Голови провідних, потужних ОТГ розповіли, що вони досягли — і у решти загорілися очі. Я вдячний тим, хто об'єднується в громади. Я вірю, що ми добровільно втілимо реформу децентралізації. Важливо не помилитися у виборі керівника. Рада, яка сьогодні відбудеться — повинна підвести підсумки. Ви сформуєте робочу групу, яка напрацює всі плани, проекти та пропозиції і представите його в області. Аби кожен бачив, хто, що і коли отримає: школи, дороги, освітлення. Я бажаю успішного та плідного засідання, адже район потужний та має міцних керівників, - дав настанови голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко.Разом з засіданням Ради регіонального розвитку відбудуться громадські слухання з питання проекту районного бюджету на 2019 рік.Участь у засідання беруть сільські та селищні голови, керівники ОТГ, депутати районної, селищних, сільських та обласної ради, ветерани органів місцевого самоврядування, керівники установ, служб та організацій району, структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних відомств центральних органів виконавчої влади, предстаники Громадської ради при райдержадміністрації та громадськість району.