Попрощалися із загиблим воїном волинської бригади. ФОТО
Сьогодні, 14:02
Із загиблим на Донбасі воїном 14-ї ОМБр Богданом Хлівним попрощалися в Кривому Розі.
Старший солдат, стрілець-помічник гранатометника 2-го взводу 3-ї роти 1-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади Богдан Хлівний загинув від кулі снайпера найманців РФ 4 грудня в районі проведення операції Об'єднаних Сил на Попаснянському напрямку, - повідомляє Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 6 грудня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області відбулося прощання з Богданом.
Богдан Хлівний народився 26.02.1993 року. Після закінчення Криворізької спеціалізованої школи № 9 з поглибленим вивченням економіки, права та іноземних мов Криворізької міської ради Дніпропетровської області, навчався та закінчив Криворізький технічний коледж Національної металургійної академії України. Заочно навчався у Донецькому юридичному інституті МВС України.
З 29.06.2016 року перебував на контрактній службі у лавах Збройних Силах України.
У нього залишилися мати та брат-близнюк.
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Старший солдат, стрілець-помічник гранатометника 2-го взводу 3-ї роти 1-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади Богдан Хлівний загинув від кулі снайпера найманців РФ 4 грудня в районі проведення операції Об'єднаних Сил на Попаснянському напрямку, - повідомляє Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 6 грудня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області відбулося прощання з Богданом.
Богдан Хлівний народився 26.02.1993 року. Після закінчення Криворізької спеціалізованої школи № 9 з поглибленим вивченням економіки, права та іноземних мов Криворізької міської ради Дніпропетровської області, навчався та закінчив Криворізький технічний коледж Національної металургійної академії України. Заочно навчався у Донецькому юридичному інституті МВС України.
З 29.06.2016 року перебував на контрактній службі у лавах Збройних Силах України.
У нього залишилися мати та брат-близнюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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