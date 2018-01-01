Попрощалися із загиблим воїном волинської бригади. ФОТО





Старший солдат, стрілець-помічник гранатометника 2-го взводу 3-ї роти 1-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади Богдан Хлівний загинув від кулі снайпера найманців РФ 4 грудня в районі проведення операції Об'єднаних Сил на Попаснянському напрямку, - повідомляє



Сьогодні, 6 грудня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області відбулося прощання з Богданом.



Богдан Хлівний народився 26.02.1993 року. Після закінчення Криворізької спеціалізованої школи № 9 з поглибленим вивченням економіки, права та іноземних мов Криворізької міської ради Дніпропетровської області, навчався та закінчив Криворізький технічний коледж Національної металургійної академії України. Заочно навчався у Донецькому юридичному інституті МВС України.



З 29.06.2016 року перебував на контрактній службі у лавах Збройних Силах України.



У нього залишилися мати та брат-близнюк.

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