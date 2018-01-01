вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Попрощалися із загиблим воїном волинської бригади. ФОТО

Попрощалися із загиблим воїном волинської бригади. ФОТО
Із загиблим на Донбасі воїном 14-ї ОМБр Богданом Хлівним попрощалися в Кривому Розі.

Старший солдат, стрілець-помічник гранатометника 2-го взводу 3-ї роти 1-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади Богдан Хлівний загинув від кулі снайпера найманців РФ 4 грудня в районі проведення операції Об'єднаних Сил на Попаснянському напрямку, - повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 6 грудня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області відбулося прощання з Богданом.

Богдан Хлівний народився 26.02.1993 року. Після закінчення Криворізької спеціалізованої школи № 9 з поглибленим вивченням економіки, права та іноземних мов Криворізької міської ради Дніпропетровської області, навчався та закінчив Криворізький технічний коледж Національної металургійної академії України. Заочно навчався у Донецькому юридичному інституті МВС України.

З 29.06.2016 року перебував на контрактній службі у лавах Збройних Силах України.

У нього залишилися мати та брат-близнюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Богдан Хлівний, 14 омбр, смерть, війна, похорон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До гіпермаркету «Там Там» завітає святий Миколай*
Сьогодні, 14:23
На луцькій автостанції – аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:11
Попрощалися із загиблим воїном волинської бригади. ФОТО
Сьогодні, 14:02
У волинську школу дитина принесла пістолет
Сьогодні, 13:52
«Син поцупив зі штанів 300 гривень»: у Луцьку дідусь придумав крадіжку
Сьогодні, 13:45
Схожі новини
Загинув боєць волинської бригади Загинув боєць волинської бригади
05 грудень, 20:49
«Востаннє для тебе: слава Україні!»: Луцьк попрощався з Георгієм Ольховським. ФОТО «Востаннє для тебе: слава Україні!»: Луцьк попрощався з Георгієм Ольховським. ФОТО
26 серпень, 14:31
На Сході України загинув волинянин На Сході України загинув волинянин
18 серпень, 20:20
Військові волинської бригади допомогли загасити пожежу на Луганщині: постраждав боєць. ФОТО Військові волинської бригади допомогли загасити пожежу на Луганщині: постраждав боєць. ФОТО
06 вересень, 09:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі арештували українців, які працювали на нелегальній фабриці
Сьогодні, 14:50
 0
Відзнаки Президента України отримали 30 військових з Рожища
Сьогодні, 14:40
 0
До гіпермаркету «Там Там» завітає святий Миколай*
Сьогодні, 14:23
 0
На луцькій автостанції – аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:11
 0
Попрощалися із загиблим воїном волинської бригади. ФОТО
Сьогодні, 14:02
 0
Медіа
відео
1/8