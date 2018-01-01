У луцькому парку ловили «автоандонів». ФОТО

Водіїв, які порушили «Правила благоустрою міста Луцька» та припаркували свої машини на зеленій зоні у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів."Місце порушення звичне – поблизу церкви «Благодать», що на алеї, яка веде від вулиці Глушець до зоопарку. Водії забувають, що неподалік на вулиці Глушець знаходиться місце для паркування автомобілів, однак їдуть в парк", - йдеться у повідомленні.Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька склали на них адміністративні протоколи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.