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У луцькому парку ловили «автоандонів». ФОТО

У луцькому парку ловили «автоандонів». ФОТО
Водіїв, які порушили «Правила благоустрою міста Луцька» та припаркували свої машини на зеленій зоні у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.

"Місце порушення звичне – поблизу церкви «Благодать», що на алеї, яка веде від вулиці Глушець до зоопарку. Водії забувають, що неподалік на вулиці Глушець знаходиться місце для паркування автомобілів, однак їдуть в парк", - йдеться у повідомленні.

Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька склали на них адміністративні протоколи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У луцькому парку ловили «автоандонів». ФОТО
У луцькому парку ловили «автоандонів». ФОТО
У луцькому парку ловили «автоандонів». ФОТО
У луцькому парку ловили «автоандонів». ФОТО

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Теги: муніципали, паркування
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Коментарі 3
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от молодці наловили порушників ганьба копам і таким новинам
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Мені цікаво... Маемо гарний, великій парк, а парковки немає!!! Що це таке? Спочатку зробіть парковку а потім штрафуйте, скільки можно знущатися з людей? Відкрийте очі і подивіться в сб або в нд що робиться біля центрального входу в парк!!!
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Ловили штундів, а хто такі "автоандони"?
То таке нове літературне слово у волинській журналістиці?
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