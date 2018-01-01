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Де у Луцьку не буде світла 10 грудня

Де у Луцьку не буде світла 10 грудня
Розповіли, на яких вулицях Луцька відбудеться відключення електроенергії у понеділок, 10 грудня.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 10 грудня, з 9.00 до 15.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:

- вул.Микулицька,

- вул.Зарічна,

- вул.Ланова,

- вул.Журавлина,

- вул.Новочерчицька(частково).

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Теги: світло, електропостачання
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