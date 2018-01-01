Де у Луцьку не буде світла 10 грудня





Про це йдеться на сайті Луцькради.



Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 10 грудня, з 9.00 до 15.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:



- вул.Микулицька,



- вул.Зарічна,



- вул.Ланова,



- вул.Журавлина,



- вул.Новочерчицька(частково).



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