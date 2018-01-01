Де у Луцьку не буде світла 10 грудня
Сьогодні, 18:00
Розповіли, на яких вулицях Луцька відбудеться відключення електроенергії у понеділок, 10 грудня.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 10 грудня, з 9.00 до 15.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул.Микулицька,
- вул.Зарічна,
- вул.Ланова,
- вул.Журавлина,
- вул.Новочерчицька(частково).
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у понеділок, 10 грудня, з 9.00 до 15.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул.Микулицька,
- вул.Зарічна,
- вул.Ланова,
- вул.Журавлина,
- вул.Новочерчицька(частково).
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