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На Волинь завітає виконавиця ролі Лесі Українки у фільмі грузинської режисерки

На Волинь завітає виконавиця ролі Лесі Українки у фільмі грузинської режисерки
Виконавиця ролі Лесі Українки у біографічному фільмі грузинської кінорежисерки Нани Джанелідзе Дар’я Полуніна розповіла, що можливості зіграти цю роль неабияк зраділа, однак розуміє, яка велика відповідальність лягла на її плечі.

Про це пише Перший із посиланням на сюжеті Сфери-ТВ.

Нагадаємо, робоча назва картини – «Леся Українка. Узлісся». Це розповідь про історію життя письменниці з дитинства до останніх днів. Автори проекту вже готують тизер фільму, де Дар’я втілила образ Лесі Українки.

«По-перше, я була рада, що мені запропонували роль Лесі Українки, але наскільки це серйозно, я зрозуміла вже, коли ми закінчили зйомки нашого тізеру», – зазначила акторка.

Дар’я розповідає, що дуже обережно підходить до ролі. Зокрема задля глибшого перевтілення обов’язково планує приїхати на Волинь, аби відвідати місця, де в свій час ступала нога Лариси Косач.

«Я почала більше вивчати біографію Лесі Українки. Я зрозуміла, що це не просто портрет на стіні у шкількому класі. Це значно більше і об'ємніше», – зазначила Дар’я.

На нинішньому етапі дівчина інтенсивно вивчає Лесину біографію, твори, а особливо її листи, що збереглися до нашого часу.

«Зараз для мене дуже важливим є вивчення її листів, бо це дуже особисте. Але, на жаль, інтимні листи між Мержинським і Кобилянською вона знищила», – сказала акторка.

До слова, у портфоліо дівчини вже 3 короткометражних роботи та один повнометражний фільм. За роль у стрічці «Сашка» Дар’ю нагородили премією польського кінофестивалю за найкращу акторську роботу.



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Теги: Леся Українка, фільм
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