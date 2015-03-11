На Волинь завітає виконавиця ролі Лесі Українки у фільмі грузинської режисерки

Нани Джанелідзе Дар’я Полуніна розповіла, що можливості зіграти цю роль неабияк зраділа, однак розуміє, яка велика відповідальність лягла на її плечі.



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Нагадаємо, робоча назва картини – «Леся Українка. Узлісся». Це розповідь про історію життя письменниці з дитинства до останніх днів. Автори проекту вже готують тизер фільму, де Дар’я втілила образ Лесі Українки.



«По-перше, я була рада, що мені запропонували роль Лесі Українки, але наскільки це серйозно, я зрозуміла вже, коли ми закінчили зйомки нашого тізеру», – зазначила акторка.



Дар’я розповідає, що дуже обережно підходить до ролі. Зокрема задля глибшого перевтілення обов’язково планує приїхати на Волинь, аби відвідати місця, де в свій час ступала нога Лариси Косач.



«Я почала більше вивчати біографію Лесі Українки. Я зрозуміла, що це не просто портрет на стіні у шкількому класі. Це значно більше і об'ємніше», – зазначила Дар’я.



На нинішньому етапі дівчина інтенсивно вивчає Лесину біографію, твори, а особливо її листи, що збереглися до нашого часу.



«Зараз для мене дуже важливим є вивчення її листів, бо це дуже особисте. Але, на жаль, інтимні листи між Мержинським і Кобилянською вона знищила», – сказала акторка.



До слова, у портфоліо дівчини вже 3 короткометражних роботи та один повнометражний фільм. За роль у стрічці «Сашка» Дар’ю нагородили премією польського кінофестивалю за найкращу акторську роботу.







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