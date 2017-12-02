На Волині життя столітнього дуба врятували неймовірною скульптурою. ФОТО

На території Звірівського лісгоспу у Ківерцівському районі хворому дубу, вік якого сягає близько 150 років, лісівники не лише спробували продовжити вік, підлікувавши, а й з допомогою скульптора оригінально прикрасили.Тепер на стовбурі дерева, де було досить об’ємне пошкодження (через поважний вік та хвороби), з’явилося людське обличчя. Такого ж поважного віку, із поглядом мудрості, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.Науковці розповідають, що такий досвід часто практикують садоводи та фахівці садово-паркового господарства.Лісівники провели необхідне очищення та обробку рани, а тоді закрили її. Тепер постійно спостерігають за станом дуба.Сподіваємося, що дерево ще багато років тішитиме розкішною живою кроною.Але що вже очевидно – вік дуба і справді буде довгим. Адже він точно ще на багато років збережеться як достойний зразок садово-паркового мистецтва.