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На Волині життя столітнього дуба врятували неймовірною скульптурою. ФОТО

На Волині життя столітнього дуба врятували неймовірною скульптурою. ФОТО
На території Звірівського лісгоспу у Ківерцівському районі хворому дубу, вік якого сягає близько 150 років, лісівники не лише спробували продовжити вік, підлікувавши, а й з допомогою скульптора оригінально прикрасили.

Тепер на стовбурі дерева, де було досить об’ємне пошкодження (через поважний вік та хвороби), з’явилося людське обличчя. Такого ж поважного віку, із поглядом мудрості, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.

Науковці розповідають, що такий досвід часто практикують садоводи та фахівці садово-паркового господарства.

Лісівники провели необхідне очищення та обробку рани, а тоді закрили її. Тепер постійно спостерігають за станом дуба.

Сподіваємося, що дерево ще багато років тішитиме розкішною живою кроною.

Але що вже очевидно – вік дуба і справді буде довгим. Адже він точно ще на багато років збережеться як достойний зразок садово-паркового мистецтва.

На Волині життя столітнього дуба врятували неймовірною скульптурою. ФОТО
На Волині життя столітнього дуба врятували неймовірною скульптурою. ФОТО

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Теги: лісівники, дерево
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