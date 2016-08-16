Як взимку у волинських лісах підгодовують диких звірів. ФОТО





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З настанням морозів диким тваринам, які мешкають у лісових просторах, стає все важче здобути грунтові та надземні корми. У зв’язку з чим у мисливських угіддях організовують зимову підгодівлю – це запорука підтримки чисельності тварин у угіддях, – пише головний мисливствознавець Микола Корець.



На території мисливських угідь ДП «Маневицьке ЛГ» можна зустріти лісових мешканців, серед яких лосі, кабани, козулі, зайці, лисиці.



«Для підгодівлі диких тварин найчастіше використовуємо сіно та віники, та крім природних кормів для підгодівлі тварин вирощуємо різні однорічні та багаторічні кормові культури. Віники заготовляємо із пагонів (з листками) деревно-чагарникових порід (верби, осики, горобини, груші лісової), які найбільше поїдаються ратичними та зайцеподібними», – розповідає Микола.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Єгері «Маневицького лісового господарства» розповіли, як підтримують тварин району у зимовий період, адже багато джерел їжі вже вичерпалися або засипані снігом.Про це пише Бізнес.Район З настанням морозів диким тваринам, які мешкають у лісових просторах, стає все важче здобути грунтові та надземні корми. У зв’язку з чим у мисливських угіддях організовують зимову підгодівлю – це запорука підтримки чисельності тварин у угіддях, – пише головний мисливствознавецьНа території мисливських угідь ДП «Маневицьке ЛГ» можна зустріти лісових мешканців, серед яких лосі, кабани, козулі, зайці, лисиці.«Для підгодівлі диких тварин найчастіше використовуємо сіно та віники, та крім природних кормів для підгодівлі тварин вирощуємо різні однорічні та багаторічні кормові культури. Віники заготовляємо із пагонів (з листками) деревно-чагарникових порід (верби, осики, горобини, груші лісової), які найбільше поїдаються ратичними та зайцеподібними», – розповідає Микола.

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