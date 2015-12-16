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Львівські скаути привезуть Вифлеємський вогонь миру до Ковеля

Львівські скаути привезуть Вифлеємський вогонь миру до Ковеля
У Ковелі львівські скаути передаватимуть Вифлеємський вогонь миру.

Святий вогонь привезуть 18 грудня о 7:30 ранку, - повідомляє на своїй сторінці «Дитячий клуб туристів-рятувальників КОНТУР» у Фейсбук, - пише Про Ковель.

Львівські скаути передадуть вогонь естафетою з Кракова. В цьому році естафету підхопили дитячі громадські організації з усієї України.

Місце передачі вогню буде в Києві, а звідти він роз'їдеться по всій країні.

«Ми привеземо його потягом Київ-Ковель, і запрошуємо всіх бажаючих прийти на вокзал, з лампадами і свічками, щоб відпалити собі Віфлиємського вогню. Дуже символічно, що естафету передають саме діти, бо ж вони наше майбутнє, і наша надія», – йдеться у дописі.

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Теги: Пласт, вогонь, мир
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