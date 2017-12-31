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Водіїв та пішоходів попереджають про небезпечну зупинку під Луцьком

Водіїв та пішоходів попереджають про небезпечну зупинку під Луцьком
Мінлива волинська погода спричиняє масу турбот як водіям авто, так і пішоходам. Лишень вчора йшов густий сніг, а сьогодні через відлигу на міжнародній трасі М-07 Киів-Ковель-Ягодин повно води.

Про це пише Твій портал.

Тож мешканці Луцького району неабияк стурбовані, адже коли уся ця вода підмерзне, невиключені ДТП. Про небезпечну зупинку, що у селі Зміїнець Луцького району, попередила лучанка Людмила Левчук:

«Увага, автомобілісти! Небезпечна зупинка! Часом для того, щоб вижити на дорогах, недостатньо дотримуватися правил і всіх заходів безпеки. Навіть найуважніший водій може потрапити в ДТП з вини іншого «неправильного» водія або проблем, що виникають на дорозі.

Ситуація, що склалась на зупинці с.Зміїнець, 100% загрожує як автомобілістам, так пішоходам, що чекатимуть на ній. Вода перед зупинкою розлилась на 1/3 проїжджої частини і це при невеликих опадах. Варто їй підмерзнути і авто може «занести» на зупинку і …….?!».

Про небезпечну зупинку говорить і волинянка Олена Поліщук:

«Так, на цю зупинку часто жаліються і водії маршруток (особливо №224), і пасажири. Зі свого боку, раніше кожного ранку чекала маршрутку на цій зупинці. Коли дощі, то краще стояти за її межами або з ніг до голови «обляпають». Не один раз було, що люди просто відбігали....Зараз приходиться йти на наступну зупинку, бо на цій водії маршруток «Рожище» не зупиняються».

На мінуси нещодавнього ремонту цієї дороги міжнародного значення вказує мешканка Волині Наталія Задорожна:

Потрібно було поробити стоки, а у нас як завжди, аби швидше. У нас під зупинкою не поклали трубу стоку. Піде великий дощ і в низу все попливе».

Водіїв та пішоходів попереджають про небезпечну зупинку під Луцьком

Водіїв та пішоходів попереджають про небезпечну зупинку під Луцьком

Водіїв та пішоходів попереджають про небезпечну зупинку під Луцьком

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Теги: зупинка, дорога, погода, небезпека
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