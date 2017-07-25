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У мішках і коробках: волиняни викидають домашніх тварин під стіни луцької «Ласки»

У мішках і коробках: волиняни викидають домашніх тварин під стіни луцької «Ласки»
Працівники луцького комунального підприєства «Ласка» повідомляють, що під стіни підприємства все частіше підкидають кошенят та цуценят.

Про це вони написали на своїй сторінці у Facebook.

«У нас знову "подарунки". Нам регулярно підкидають любителі робити добро чужими руками маленьких цуценят і кошенят. Часто вони навіть ще не вміють самі їсти і потребують вигодовування з рук. У нас нема місць. Клітки переповнені. Як думаєте, при такому скупченні тварин скільки з них виживе, якщо хоча б одне виявиться хворе на інфекційне захворювання?» - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, пишуть, що приносять тварин до підприємства у мішках та коробках, намагаючись позбутися відповідальності.

У мішках і коробках: волиняни викидають домашніх тварин під стіни луцької «Ласки»
У мішках і коробках: волиняни викидають домашніх тварин під стіни луцької «Ласки»
У мішках і коробках: волиняни викидають домашніх тварин під стіни луцької «Ласки»



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Теги: Ласка, тварини
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