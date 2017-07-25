У мішках і коробках: волиняни викидають домашніх тварин під стіни луцької «Ласки»





Про це вони



«У нас знову "подарунки". Нам регулярно підкидають любителі робити добро чужими руками маленьких цуценят і кошенят. Часто вони навіть ще не вміють самі їсти і потребують вигодовування з рук. У нас нема місць. Клітки переповнені. Як думаєте, при такому скупченні тварин скільки з них виживе, якщо хоча б одне виявиться хворе на інфекційне захворювання?» - йдеться у повідомленні.



Разом з тим, пишуть, що приносять тварин до підприємства у мішках та коробках, намагаючись позбутися відповідальності.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники луцького комунального підприєства «Ласка» повідомляють, що під стіни підприємства все частіше підкидають кошенят та цуценят.Про це вони написали на своїй сторінці у Facebook.«У нас знову "подарунки". Нам регулярно підкидають любителі робити добро чужими руками маленьких цуценят і кошенят. Часто вони навіть ще не вміють самі їсти і потребують вигодовування з рук. У нас нема місць. Клітки переповнені. Як думаєте, при такому скупченні тварин скільки з них виживе, якщо хоча б одне виявиться хворе на інфекційне захворювання?» - йдеться у повідомленні.Разом з тим, пишуть, що приносять тварин до підприємства у мішках та коробках, намагаючись позбутися відповідальності.

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