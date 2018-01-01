Луцьк чарівний: неймовірні світлини вечірнього міста

Вадим Павлосюк публікував серію світлин вечірнього міста.



Фото чоловік



На світлина зображений головний корпус Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та фонтан, який знаходиться навпроти.



«Чудовий Луцьк», – підписав підбірку сам фотограф.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотографпублікував серію світлин вечірнього міста.Фото чоловік розмістив на своїй сторінці у Facebook.На світлина зображений головний корпус Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та фонтан, який знаходиться навпроти.«Чудовий Луцьк», – підписав підбірку сам фотограф.

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