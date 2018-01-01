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Луцьк чарівний: неймовірні світлини вечірнього міста

Луцьк чарівний: неймовірні світлини вечірнього міста
Луцький фотограф Вадим Павлосюк публікував серію світлин вечірнього міста.

Фото чоловік розмістив на своїй сторінці у Facebook.

На світлина зображений головний корпус Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та фонтан, який знаходиться навпроти.

«Чудовий Луцьк», – підписав підбірку сам фотограф.

Луцьк чарівний: неймовірні світлини вечірнього міста
Луцьк чарівний: неймовірні світлини вечірнього міста
Луцьк чарівний: неймовірні світлини вечірнього міста

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Теги: фото, місто, Луцьк
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