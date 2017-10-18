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До свят у Ковелі влаштують різдвяні ярмарки

До свят у Ковелі влаштують різдвяні ярмарки
У Ковель планують провести два різдвяних ярмарки.

У відділі економічного розвитку та торгівлі повідомили, що у грудні планують провести ще два ярмарки на центральній площі Ковеля, - пише КовельPost.

Вони будуть передсвятковими: відбудуться напередодні свята Миколая та новорічних вихідних - 15 та 29 грудня.

Традиційно участь у ярмарках візьмуть виробники сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів міста, представники особистих селянських та фермерських господарств Ковельського та сусідініх районів, оптово-роздрібні заклади торгівлі, переробні підприємства.

Тож мешканці міста матимуть змогу зробити вигідні покупки до святкового столу.

Торгівля на ярмарку розпочнеться о 9 годині ранку.

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Теги: ярмарок, Різдво, Ковель
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