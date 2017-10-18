До свят у Ковелі влаштують різдвяні ярмарки





У відділі економічного розвитку та торгівлі повідомили, що у грудні планують провести ще два ярмарки на центральній площі Ковеля, - пише



Вони будуть передсвятковими: відбудуться напередодні свята Миколая та новорічних вихідних - 15 та 29 грудня.



Традиційно участь у ярмарках візьмуть виробники сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів міста, представники особистих селянських та фермерських господарств Ковельського та сусідініх районів, оптово-роздрібні заклади торгівлі, переробні підприємства.



Тож мешканці міста матимуть змогу зробити вигідні покупки до святкового столу.



Торгівля на ярмарку розпочнеться о 9 годині ранку.

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