До свят у Ковелі влаштують різдвяні ярмарки
Сьогодні, 11:15
У Ковель планують провести два різдвяних ярмарки.
У відділі економічного розвитку та торгівлі повідомили, що у грудні планують провести ще два ярмарки на центральній площі Ковеля, - пише КовельPost.
Вони будуть передсвятковими: відбудуться напередодні свята Миколая та новорічних вихідних - 15 та 29 грудня.
Традиційно участь у ярмарках візьмуть виробники сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів міста, представники особистих селянських та фермерських господарств Ковельського та сусідініх районів, оптово-роздрібні заклади торгівлі, переробні підприємства.
Тож мешканці міста матимуть змогу зробити вигідні покупки до святкового столу.
Торгівля на ярмарку розпочнеться о 9 годині ранку.
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У відділі економічного розвитку та торгівлі повідомили, що у грудні планують провести ще два ярмарки на центральній площі Ковеля, - пише КовельPost.
Вони будуть передсвятковими: відбудуться напередодні свята Миколая та новорічних вихідних - 15 та 29 грудня.
Традиційно участь у ярмарках візьмуть виробники сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів міста, представники особистих селянських та фермерських господарств Ковельського та сусідініх районів, оптово-роздрібні заклади торгівлі, переробні підприємства.
Тож мешканці міста матимуть змогу зробити вигідні покупки до святкового столу.
Торгівля на ярмарку розпочнеться о 9 годині ранку.
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