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У луцькому зоопарку влаштують грандіозне свято Миколая

У луцькому зоопарку влаштують грандіозне свято Миколая
У Луцькому зоопарку відбудеться свято Миколая.

Про це повідомили на офіційній сторінці звіринцю у Facebook.

"До нас, відповідно до домовленостей із небесною канцелярією, Святий Миколай Чудотворець цьогоріч завітає трохи раніше. Тож провести час у його товаристві ви маєте нагоду в неділю 16 грудня. Але обов'язково - за умови попереднього запису за телефоном, адже кількість місць обмежена. Отож: 0660743224, 0509913247, 0666145491", - йдеться у повідмленні.

У зоопарку обіцяють фотозони, аніматорів, квести, розваги, подарунки малятам та частування чаєм і кулішем усім гостям.

"Вартість квитків на це дійство - 120 гривень дитячий, 50 гривень дорослий, 40 гривень пільговий. Отож, дзвоніть-бронюйте та подаруйте своїй малечі зимову казку в місці найкращого відпочинку на природі у межах міста. Обіцяємо - буде атмосферно усім!" - йдеться у дописі.

У луцькому зоопарку влаштують грандіозне свято Миколая

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Теги: Миколай, свято, Луцький зоопарк
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