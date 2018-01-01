Розповіли, скільки хліба можна придбати на зарплату волинян

За 2018 рік волиняни почали споживати в середньому на 2 кілограми більше хліба.Про це повідомив директор Української асоціації постачальників торгівельних мережна своїй сторінці у Facebook.«За рік на середню заробітну плату можна купити білого хліба на 27 кілограм менше. На початок листопада цього року українець міг собі дозволити купити 547кг білого хліба, а минулоріч – 574кг. Лише в 4 регіонах, за рік збільшилася купівельна спроможність, яка вимірюється білим хлібом, а в 21 регіоні вона впала.Якщо дослідити потенційне збільшення споживання білого хліба за рік по областях, то рейтинг виглядає так: місто Київ +29кг, Харківська область +27кг, Київська +23кг і Волинська +2кг», – пише Олексій Дорошенко.«ТОП-3 регіонів, у яких на початок листопада 2018 року можна придбати найбільше білого хліба на середньостатистичну зарплату виглядає наступним чином: Київ – 713кг, Одещина – 670кг, Дніпропетровська – 592кг.Трійка регіонів, у яких білого хліба за середню зарплату можна придбати найменше, така: Житомирщина – 395кг, Черкащина – 413кг, Тернопільщина –417кг. Тобто різниця між Житомирською областю і Києвом складає цілих 318кг хліба.А між першими та останніми опинились: Сумська область 428кг, Чернівецька 432кг, Чернігівська 435кг, Волинська 436кг, Закарпатська 440кг, Херсонська 442кг, Івано-Франківська 443кг, Хмельницька 445кг, Кіровоградська 458кг, Рівненська 465кг, Вінницька 481кг, Луганська 484кг, Київська і Львівська по 506кг, Полтавська 522кг, Миколаївська 558кг, Харківська 569кг, Донецька 584кг і Запорізька 586кг.» – йдеться у дописі.