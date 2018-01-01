Луцькрада знайшла кошти на премії вихователям
Сьогодні, 10:55
Луцькрада знайшла резерв та вирішила, що більше 4 мільйонів, які зекономили садочки, повинні піти на премії для вихователів.
Про це йшлося на позачерговому пленарному засіданні сесії міської ради у вівторок, 11 грудня.
Нагадаємо, що на засіданні «бюджетної» комісії під час розгляду питання щодо перерозподілу бюджету, Тарас Шляхтич зауважив, що з закладів дошкільної освіти знімають 4 мільйони 270 тисяч гривень, які ті зекономили під час літніх канікул.
Він зазначив, що ці гроші варто було б спрямувати на премії для вихователів, які отримують низькі заробітні плати. Також депутат пропонував повернути гроші в управління освіти за рахунок зняття компенсації за пільгові перевезення та компенсації «Тепелену» та за рахунок зарплати органів управління. Проте тоді таку пропозицію депуат не підтримали.
Під час пленарного засідання секретар Луцькради Григорій Пустовіт зазначив, що гроші, які ДНЗ зекономили літом, все ж вирішили повернути на дошкільну освіту та вніс відповідну зміну у запропонований проект рішення бюджету.
«Кошти, які пропонувалися на садочок, залишаться у садочках. Ця проблема породжена державним бюджетом. Ми знайшли резерв. Наші вчителі отримають всі зарплати і те, що було зекономлено, залишаться у дошкільної освіти», – розповів Григорій Пустовіт.
Щоби не зніми гроші кошти з садочків, вирішили зменшити видатки департаменту ЖКГ, департаменту соціальної політики та департаменту капітального будівництва. Разом з тим секретар ради зазначив, що ці статті не залишаться недофінансованими, виплати рада зможе здійснити завдяки перевиконанню бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося на позачерговому пленарному засіданні сесії міської ради у вівторок, 11 грудня.
Нагадаємо, що на засіданні «бюджетної» комісії під час розгляду питання щодо перерозподілу бюджету, Тарас Шляхтич зауважив, що з закладів дошкільної освіти знімають 4 мільйони 270 тисяч гривень, які ті зекономили під час літніх канікул.
Він зазначив, що ці гроші варто було б спрямувати на премії для вихователів, які отримують низькі заробітні плати. Також депутат пропонував повернути гроші в управління освіти за рахунок зняття компенсації за пільгові перевезення та компенсації «Тепелену» та за рахунок зарплати органів управління. Проте тоді таку пропозицію депуат не підтримали.
Під час пленарного засідання секретар Луцькради Григорій Пустовіт зазначив, що гроші, які ДНЗ зекономили літом, все ж вирішили повернути на дошкільну освіту та вніс відповідну зміну у запропонований проект рішення бюджету.
«Кошти, які пропонувалися на садочок, залишаться у садочках. Ця проблема породжена державним бюджетом. Ми знайшли резерв. Наші вчителі отримають всі зарплати і те, що було зекономлено, залишаться у дошкільної освіти», – розповів Григорій Пустовіт.
Щоби не зніми гроші кошти з садочків, вирішили зменшити видатки департаменту ЖКГ, департаменту соціальної політики та департаменту капітального будівництва. Разом з тим секретар ради зазначив, що ці статті не залишаться недофінансованими, виплати рада зможе здійснити завдяки перевиконанню бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку після ремонту теплотраси залишилася купа бруду. ФОТО
Сьогодні, 11:08
Сервісний центр МВС у Луцьку тимчасово переїжджає через пожежу
Сьогодні, 11:01
Луцькрада знайшла кошти на премії вихователям
Сьогодні, 10:55
У «Figli Migli» розпочала працювати святкова пошта*
Сьогодні, 10:55
Медіа