Луцькрада знайшла кошти на премії вихователям

Луцькрада знайшла резерв та вирішила, що більше 4 мільйонів, які зекономили садочки, повинні піти на премії для вихователів.Про це йшлося на позачерговому пленарному засіданні сесії міської ради у вівторок, 11 грудня.Нагадаємо, що на засіданні «бюджетної» комісії під час розгляду питання щодо перерозподілу бюджету,зауважив, що з, які ті зекономили під час літніх канікул.Він зазначив, що ці гроші варто було б спрямувати на премії для вихователів, які отримують низькі заробітні плати. Також депутат пропонував повернути гроші в управління освіти за рахунок зняття компенсації за пільгові перевезення та компенсації «Тепелену» та за рахунок зарплати органів управління. Проте тоді таку пропозицію депуат не підтримали.Під час пленарного засідання секретар Луцькрадизазначив, що гроші, які ДНЗ зекономили літом, все ж вирішили повернути на дошкільну освіту та вніс відповідну зміну у запропонований проект рішення бюджету.«Кошти, які пропонувалися на садочок, залишаться у садочках. Ця проблема породжена державним бюджетом. Ми знайшли резерв. Наші вчителі отримають всі зарплати і те, що було зекономлено, залишаться у дошкільної освіти», – розповів Григорій Пустовіт.Щоби не зніми гроші кошти з садочків, вирішили зменшити видатки департаменту ЖКГ, департаменту соціальної політики та департаменту капітального будівництва. Разом з тим секретар ради зазначив, що ці статті не залишаться недофінансованими, виплати рада зможе здійснити завдяки перевиконанню бюджету.