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Пожежа у луцькому сервісному центрі: очевидець поділився ексклюзивним відео

Пожежа у луцькому сервісному центрі: очевидець поділився ексклюзивним відео
У Луцьку на вулиці Конякіна горіла будівля Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.

Для Інформаційного агентства ВолиньPost очевидець надіслав відео інциденту з різних ракурсів.

Нагадаємо, виклик про пожежу надійшов 11 грудня о 01:05. На місці події працювали 4 пожежних автомобілі та 2 автомобілі спеціального призначення. Ліквідувати пожежу вдалось о 2 ночі.

Вогонь повністю знищив дах на площі 200 квадратних метрів та перекриття. Причини пожежі встановлюються.

Зазначимо, що через пожежу центр тимчасово переїде. Куди – повідомлять згодом.






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Теги: пожежа, Луцьк, сервісний центр, МВС
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