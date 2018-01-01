Пожежа у луцькому сервісному центрі: очевидець поділився ексклюзивним відео





Для Інформаційного агентства ВолиньPost очевидець надіслав відео інциденту з різних ракурсів.



Нагадаємо,



Вогонь повністю знищив дах на площі 200 квадратних метрів та перекриття. Причини пожежі встановлюються.



Зазначимо, що через пожежу центр тимчасово переїде. Куди – повідомлять згодом.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Конякіна горіла будівля Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.Дляочевидець надіслав відео інциденту з різних ракурсів.Нагадаємо, виклик про пожежу надійшов 11 грудня о 01:05. На місці події працювали 4 пожежних автомобілі та 2 автомобілі спеціального призначення. Ліквідувати пожежу вдалось о 2 ночі.Вогонь повністю знищив дах на площі 200 квадратних метрів та перекриття. Причини пожежі встановлюються.Зазначимо, що. Куди – повідомлять згодом.

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