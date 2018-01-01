Як на Волині рятують диких тварин від холоду і голоду. ФОТО. ВІДЕО





ДП «Звірівське лісомисливське господарство» – одне з найстаріших в Україні. І чи не найбільше славиться різноманіттям та кількістю звірів, - пише



Тварини потребують щоденного людського догляду. Працюють над усім цим єгері. І то тільки на перший погляд їх робота проста. Старший єгер підприємства Мирослав Захарусь розповідає, що серед головних завдань єгерів – охороняти та підгодовувати тварин. Особливо гаряча пора – у сезон полювання. Саме єгер відповідає за організацію його проведення, дотримання мисливцями правил.



У єгерів немає буднів і свят – звіру потрібен щоденний догляд. Скажімо, єгер ДП «Звірівське ЛМГ» щоденно долає близько 20 км. Його день розпочинається о 5 ранку, в холодну пору – не пізніше 7.00. Не важливо – на вулиці дощ, сніг, вітер, мороз… З самого ранку необхідно доставити корм до спеціальних годівниць. Особливо це важливо в осінньо-зимовий період. А з весни до осені харчів у годівницях значно менше. Їх туди кладуть лише, аби «тварини надто не розходилися».



Раціон диких звірів різноманітний. Тут і сіно, і морква, і буряки, і силос, і кукурудза…



«Робимо отакі віники для оленів – з липи, берези і кропиви. Замочуємо їх в соляному розчині, а тоді висушуємо. Обов’язково має бути сіль», – розповідає Мирослав.



Дикі тварини – завжди обережні. Особливо – кабани, до людей майже не виходять. Хоча й тут винятки є. Тварини настільки звикають до своїх «годувальників», що іноді підходять геть близько.



«Дикі звірі теж уміють відчувати. Знають, коли їх люблять», – пояснює єгер Мирослав.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Єгер – людина чи не найважливіша у лісі. Адже саме вони доглядають за тваринами, підгодовують їх та борються із браконьєрами.ДП «Звірівське лісомисливське господарство» – одне з найстаріших в Україні. І чи не найбільше славиться різноманіттям та кількістю звірів, - пише Район. Луцьк . Тут живуть кабани, зубри, зайці, два види оленів: плямистий і благородний. Вирощують також фазанів. Поки – лише у вольєрі. Птахів тут зараз – понад 2 сотні.Тварини потребують щоденного людського догляду. Працюють над усім цим єгері. І то тільки на перший погляд їх робота проста. Старший єгер підприємстварозповідає, що серед головних завдань єгерів – охороняти та підгодовувати тварин. Особливо гаряча пора – у сезон полювання. Саме єгер відповідає за організацію його проведення, дотримання мисливцями правил.У єгерів немає буднів і свят – звіру потрібен щоденний догляд. Скажімо, єгер ДП «Звірівське ЛМГ» щоденно долає близько 20 км. Його день розпочинається о 5 ранку, в холодну пору – не пізніше 7.00. Не важливо – на вулиці дощ, сніг, вітер, мороз… З самого ранку необхідно доставити корм до спеціальних годівниць. Особливо це важливо в осінньо-зимовий період. А з весни до осені харчів у годівницях значно менше. Їх туди кладуть лише, аби «тварини надто не розходилися».Раціон диких звірів різноманітний. Тут і сіно, і морква, і буряки, і силос, і кукурудза…«Робимо отакі віники для оленів – з липи, берези і кропиви. Замочуємо їх в соляному розчині, а тоді висушуємо. Обов’язково має бути сіль», – розповідає Мирослав.Дикі тварини – завжди обережні. Особливо – кабани, до людей майже не виходять. Хоча й тут винятки є. Тварини настільки звикають до своїх «годувальників», що іноді підходять геть близько.«Дикі звірі теж уміють відчувати. Знають, коли їх люблять», – пояснює єгер Мирослав.

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