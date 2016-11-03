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На Волині чоловік вибив скло в магазині і вкрав вино

На Волині чоловік вибив скло в магазині і вкрав вино
В Любомлі по вулиці Незалежності чоловік пограбував магазин.

Про це пише видання Кордон.

Начальник Любомльського відділу поліції Олег Бончак розповів, що зловмисник проник у магазин, вибивши скло у вхідних дверях, випив пляшку вина, вкрав крабові палички і порозкидав пакети з кефіром.

В даний момент на місці події працює слідчо-оперативна група.

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Теги: крадіжка, Любомль
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крабових паличок пасує вино біле
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