На Волині чоловік вибив скло в магазині і вкрав вино
Сьогодні, 11:09
В Любомлі по вулиці Незалежності чоловік пограбував магазин.
Про це пише видання Кордон.
Начальник Любомльського відділу поліції Олег Бончак розповів, що зловмисник проник у магазин, вибивши скло у вхідних дверях, випив пляшку вина, вкрав крабові палички і порозкидав пакети з кефіром.
В даний момент на місці події працює слідчо-оперативна група.
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Про це пише видання Кордон.
Начальник Любомльського відділу поліції Олег Бончак розповів, що зловмисник проник у магазин, вибивши скло у вхідних дверях, випив пляшку вина, вкрав крабові палички і порозкидав пакети з кефіром.
В даний момент на місці події працює слідчо-оперативна група.
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Коментарі 1
крабових паличок пасує вино біле
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