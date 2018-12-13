«Кремль, як завжди, неоригінальний в своїх вигадках», – Ігор Лапін

Ігор Лапін прокоментував ситуацію щодо протестів у Франції.



Про це йдеться у блозі нардепа на blogs.korrespondent.net, передає



«На темі придушення протестів в Парижі активно спекулює Кремль та прокремлівський пул політиків, експертів і журналістів в Україні? Говорячи, що «Янукович не застосовував настільки жорстких методів до протестувальників – а його скинули з посади й судять; отже – і позбавлення президентства, і суд несправедливі».



Те, що протести раптово спалахнули у Франції, щойно президент Макрон остаточно підтвердив свій намір домогтись створення єдиної армії Євросоюзу для захисту від неадекватної ядерної Росії, – вже саме по собі вказує на джерело живлення тих протестів. Бо принцип виявлення замовника завжди той самий: «кві продест» – шукай, кому вигідно», – пише нардеп.



Лапін вважає, що навіть, якщо комусь такий промовистий «збіг» міг видатись просто збігом – все остаточно підтвердила вимога негайно вийти з НАТО і «заборонити участь армії Франції в агресивних війнах» (що, найпевніше, трохи згодом буде розшифровано як заборона розміщення ракетних комплексів, націлених на РФ).



«Зрештою, в Україні через своїх агентів Кремль просуває абсолютно ту саму тезу з поправкою на те, що Україна поки лише партнер, а не учасник НАТО. Однак ми вже чуємо на різні голоси давню побрехеньку про «нейтральну державу, як Швейцарія». Нагадаю, в останнє потужний сплеск активності таких «любителів нейтральності» був в другій половині 1990-х. Якраз перед тим, як Україну вмовили відмовитись від власного ядерного арсеналу і довіритись Будапештському меморандуму», – переконаний парламентар.



Народний обранець нагадує, що «нейтральність як у Швейцарії» і тоді, і тепер чомусь потрактовувалась як «відмова від зброї й армії» – всупереч реаліям, бо в Швейцарії базисом нейтралітету є установка «чисельність армії дорівнює чисельності дорослих громадян». От тільки тепер все ж значно менше громадян готові ризикнути життям і повірити в цю брехню. Хоча кілька мільйонів – електорат прокремлівських партій і політиків – це все одно дуже немало.



«Економічна частина вимог «жовтих жилетів» також виглядає для українців дуже знайомо. Кремль, як завжди, неоригінальний в своїх вигадках: його агенти і маріонетки завжди вдаються до фантастичного популізму на межі комуністичної «продразвьорсткі»: відібрати й поділити. Навіть благополучна й мирна Франція, котра не має спільних кордонів з Росією, не може собі дозволити настільки популістських ініціатив.



Хоча з високою ймовірністю незабаром ми почуємо від організаторів і координаторів заворушень «скромну пропозицію дружньої Росії»: давайте знімемо всі антиросійські санкції, долучимось до «Північного потоку-2» – і тоді напевне з’являться гроші для всіх пільг, виплат, безкоштовного житла, харчування, медицини…», – додає він.



«Україна це чує вже майже п’ять років: «Підіть на поступки, відновіть взаємини з Росією – і негайно почнеться епоха неймовірного добробуту, інакше на Україну негайно впаде криза, дефолт, холод, голод і тотальне зубожіння». І нічого – якось встояли навіть за окупованих територій і знищених 25% ВВП. І навіть відновили зростання економіки до 3%. Будемо сподіватись, що і Франція не прогнеться перед настільки явними антидержавними провокаціями – мають перед очима дуже повчальний приклад України», – підсумував Ігор Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний депутат Українипрокоментував ситуацію щодо протестів у Франції.Про це йдеться у блозі нардепа на blogs.korrespondent.net, передає ВАР «На темі придушення протестів в Парижі активно спекулює Кремль та прокремлівський пул політиків, експертів і журналістів в Україні? Говорячи, що «Янукович не застосовував настільки жорстких методів до протестувальників – а його скинули з посади й судять; отже – і позбавлення президентства, і суд несправедливі».Те, що протести раптово спалахнули у Франції, щойно президент Макрон остаточно підтвердив свій намір домогтись створення єдиної армії Євросоюзу для захисту від неадекватної ядерної Росії, – вже саме по собі вказує на джерело живлення тих протестів. Бо принцип виявлення замовника завжди той самий: «кві продест» – шукай, кому вигідно», – пише нардеп.Лапін вважає, що навіть, якщо комусь такий промовистий «збіг» міг видатись просто збігом – все остаточно підтвердила вимога негайно вийти з НАТО і «заборонити участь армії Франції в агресивних війнах» (що, найпевніше, трохи згодом буде розшифровано як заборона розміщення ракетних комплексів, націлених на РФ).«Зрештою, в Україні через своїх агентів Кремль просуває абсолютно ту саму тезу з поправкою на те, що Україна поки лише партнер, а не учасник НАТО. Однак ми вже чуємо на різні голоси давню побрехеньку про «нейтральну державу, як Швейцарія». Нагадаю, в останнє потужний сплеск активності таких «любителів нейтральності» був в другій половині 1990-х. Якраз перед тим, як Україну вмовили відмовитись від власного ядерного арсеналу і довіритись Будапештському меморандуму», – переконаний парламентар.Народний обранець нагадує, що «нейтральність як у Швейцарії» і тоді, і тепер чомусь потрактовувалась як «відмова від зброї й армії» – всупереч реаліям, бо в Швейцарії базисом нейтралітету є установка «чисельність армії дорівнює чисельності дорослих громадян». От тільки тепер все ж значно менше громадян готові ризикнути життям і повірити в цю брехню. Хоча кілька мільйонів – електорат прокремлівських партій і політиків – це все одно дуже немало.«Економічна частина вимог «жовтих жилетів» також виглядає для українців дуже знайомо. Кремль, як завжди, неоригінальний в своїх вигадках: його агенти і маріонетки завжди вдаються до фантастичного популізму на межі комуністичної «продразвьорсткі»: відібрати й поділити. Навіть благополучна й мирна Франція, котра не має спільних кордонів з Росією, не може собі дозволити настільки популістських ініціатив.Хоча з високою ймовірністю незабаром ми почуємо від організаторів і координаторів заворушень «скромну пропозицію дружньої Росії»: давайте знімемо всі антиросійські санкції, долучимось до «Північного потоку-2» – і тоді напевне з’являться гроші для всіх пільг, виплат, безкоштовного житла, харчування, медицини…», – додає він.«Україна це чує вже майже п’ять років: «Підіть на поступки, відновіть взаємини з Росією – і негайно почнеться епоха неймовірного добробуту, інакше на Україну негайно впаде криза, дефолт, холод, голод і тотальне зубожіння». І нічого – якось встояли навіть за окупованих територій і знищених 25% ВВП. І навіть відновили зростання економіки до 3%. Будемо сподіватись, що і Франція не прогнеться перед настільки явними антидержавними провокаціями – мають перед очима дуже повчальний приклад України», – підсумував Ігор Лапін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію