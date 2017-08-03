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Волиняни можуть придбати Volkswagen на особливих кредитних умовах від ПриватБанку*

Волиняни можуть придбати Volkswagen на особливих кредитних умовах від ПриватБанку*
У сучасному динамічному світі автомобіль – необхідний засіб пересування. Аби зробити покупку авто доступнішою, на Волині ПриватБанк спільно з автосалоном Volkswagen запровадили регіональну програму кредитування.

ПриватБанк кредитує покупку автомобілів на термін до 7 років. Максимальна сума кредиту - 800 тисяч гривень. Мінімальний початковий внесок становить 10 %. А за умови сплати першого внеску від 25% довідки про доходи не потрібно.

ПриватБанк та автосалон Volkswagen запровадили особливі умови кредитування авто. Так, залежно від терміну кредиту та розміру першого внеску, відсоткова ставка буде становити від 0,01 % до 14,8 % річних. Усі ставки фіксовані і не змінюються протягом усього періоду кредитування.

“ПриватБанк пропонує мінімальну відсоткову ставку - від 0,01 % та зручне і швидке оформлення. Рішення про надання кредиту ухвалюється буквально за кілька хвилин, після чого банк займається оформленням документів. Ще одна перевага - кредит можна погасити достроково без жодних додаткових комісій”, - розповів керівник напрямку “Споживче кредитування” Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Мамчич.

За додатковою інформацією щодо кредитування можна звертатися до будь-якого відділення ПриватБанку на Волині або за телефонами (095) 200 32 89; (067) 715 19 40 (Ігор Хоровець).

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Теги: ПриватБанк, кредит, авто
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