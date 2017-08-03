Волиняни можуть придбати Volkswagen на особливих кредитних умовах від ПриватБанку*
Сьогодні, 17:00
У сучасному динамічному світі автомобіль – необхідний засіб пересування. Аби зробити покупку авто доступнішою, на Волині ПриватБанк спільно з автосалоном Volkswagen запровадили регіональну програму кредитування.
ПриватБанк кредитує покупку автомобілів на термін до 7 років. Максимальна сума кредиту - 800 тисяч гривень. Мінімальний початковий внесок становить 10 %. А за умови сплати першого внеску від 25% довідки про доходи не потрібно.
ПриватБанк та автосалон Volkswagen запровадили особливі умови кредитування авто. Так, залежно від терміну кредиту та розміру першого внеску, відсоткова ставка буде становити від 0,01 % до 14,8 % річних. Усі ставки фіксовані і не змінюються протягом усього періоду кредитування.
“ПриватБанк пропонує мінімальну відсоткову ставку - від 0,01 % та зручне і швидке оформлення. Рішення про надання кредиту ухвалюється буквально за кілька хвилин, після чого банк займається оформленням документів. Ще одна перевага - кредит можна погасити достроково без жодних додаткових комісій”, - розповів керівник напрямку “Споживче кредитування” Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Мамчич.
За додатковою інформацією щодо кредитування можна звертатися до будь-якого відділення ПриватБанку на Волині або за телефонами (095) 200 32 89; (067) 715 19 40 (Ігор Хоровець).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
ПриватБанк кредитує покупку автомобілів на термін до 7 років. Максимальна сума кредиту - 800 тисяч гривень. Мінімальний початковий внесок становить 10 %. А за умови сплати першого внеску від 25% довідки про доходи не потрібно.
ПриватБанк та автосалон Volkswagen запровадили особливі умови кредитування авто. Так, залежно від терміну кредиту та розміру першого внеску, відсоткова ставка буде становити від 0,01 % до 14,8 % річних. Усі ставки фіксовані і не змінюються протягом усього періоду кредитування.
“ПриватБанк пропонує мінімальну відсоткову ставку - від 0,01 % та зручне і швидке оформлення. Рішення про надання кредиту ухвалюється буквально за кілька хвилин, після чого банк займається оформленням документів. Ще одна перевага - кредит можна погасити достроково без жодних додаткових комісій”, - розповів керівник напрямку “Споживче кредитування” Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Мамчич.
За додатковою інформацією щодо кредитування можна звертатися до будь-якого відділення ПриватБанку на Волині або за телефонами (095) 200 32 89; (067) 715 19 40 (Ігор Хоровець).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни можуть придбати Volkswagen на особливих кредитних умовах від ПриватБанку*
Сьогодні, 17:00
В Україні почалася епідемія грипу
Сьогодні, 16:52
За сепаратистські дописи в мережі судили лучанина
Сьогодні, 16:45
Волинська майстриня виготовляє унікальні ляльки. ФОТО
Сьогодні, 16:17
Медіа