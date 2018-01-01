Розповіли, кого безкоштовно харчуватимуть у школах Нововолинська





Про це інформує



Так з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року безкоштовне харчування, на суму 9 грн. щоденно отримуватимуть школярів таких категорій:



- учні-сироти та учні, позбавлені батьківського піклування, які навчаються в 1-11 класах.



- учні 1-11 класів, які вимушено переселені зі Сходу України.



- учні 1-11 класів, які виховуються в малозабезпечених сім’ях.



- учні 1-11 класів – діти учасників ООС на період їх відрядження для участі у бойових діях.



- учні 1-11 класів із особливими освітніми потребами.



Також з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року безкоштовне харчування на суму 7 грн. на учня щоденно отримуватимуть учнів 1-4 класів.



Відповідне рішення мають прийняти депутати Нововолинської міськради на сесії, яка відбудеться 21 грудня 2018 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З'явився перелік категорій школярів, яких будуть безкоштовно харчувати у школах Нововолинська.Про це інформує ВолиньUA Так з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року безкоштовне харчування, на суму 9 грн. щоденно отримуватимуть школярів таких категорій:- учні-сироти та учні, позбавлені батьківського піклування, які навчаються в 1-11 класах.- учні 1-11 класів, які вимушено переселені зі Сходу України.- учні 1-11 класів, які виховуються в малозабезпечених сім’ях.- учні 1-11 класів – діти учасників ООС на період їх відрядження для участі у бойових діях.- учні 1-11 класів із особливими освітніми потребами.Також з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року безкоштовне харчування на суму 7 грн. на учня щоденно отримуватимуть учнів 1-4 класів.Відповідне рішення мають прийняти депутати Нововолинської міськради на сесії, яка відбудеться 21 грудня 2018 року.

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