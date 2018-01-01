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Розповіли, кого безкоштовно харчуватимуть у школах Нововолинська

Розповіли, кого безкоштовно харчуватимуть у школах Нововолинська
З'явився перелік категорій школярів, яких будуть безкоштовно харчувати у школах Нововолинська.

Про це інформує ВолиньUA.

Так з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року безкоштовне харчування, на суму 9 грн. щоденно отримуватимуть школярів таких категорій:

- учні-сироти та учні, позбавлені батьківського піклування, які навчаються в 1-11 класах.

- учні 1-11 класів, які вимушено переселені зі Сходу України.

- учні 1-11 класів, які виховуються в малозабезпечених сім’ях.

- учні 1-11 класів – діти учасників ООС на період їх відрядження для участі у бойових діях.

- учні 1-11 класів із особливими освітніми потребами.

Також з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року безкоштовне харчування на суму 7 грн. на учня щоденно отримуватимуть учнів 1-4 класів.

Відповідне рішення мають прийняти депутати Нововолинської міськради на сесії, яка відбудеться 21 грудня 2018 року.

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Теги: їжа, діти, школа
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