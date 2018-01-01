Розповіли, кого безкоштовно харчуватимуть у школах Нововолинська
Сьогодні, 18:20
З'явився перелік категорій школярів, яких будуть безкоштовно харчувати у школах Нововолинська.
Про це інформує ВолиньUA.
Так з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року безкоштовне харчування, на суму 9 грн. щоденно отримуватимуть школярів таких категорій:
- учні-сироти та учні, позбавлені батьківського піклування, які навчаються в 1-11 класах.
- учні 1-11 класів, які вимушено переселені зі Сходу України.
- учні 1-11 класів, які виховуються в малозабезпечених сім’ях.
- учні 1-11 класів – діти учасників ООС на період їх відрядження для участі у бойових діях.
- учні 1-11 класів із особливими освітніми потребами.
Також з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року безкоштовне харчування на суму 7 грн. на учня щоденно отримуватимуть учнів 1-4 класів.
Відповідне рішення мають прийняти депутати Нововолинської міськради на сесії, яка відбудеться 21 грудня 2018 року.
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Про це інформує ВолиньUA.
Так з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року безкоштовне харчування, на суму 9 грн. щоденно отримуватимуть школярів таких категорій:
- учні-сироти та учні, позбавлені батьківського піклування, які навчаються в 1-11 класах.
- учні 1-11 класів, які вимушено переселені зі Сходу України.
- учні 1-11 класів, які виховуються в малозабезпечених сім’ях.
- учні 1-11 класів – діти учасників ООС на період їх відрядження для участі у бойових діях.
- учні 1-11 класів із особливими освітніми потребами.
Також з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року безкоштовне харчування на суму 7 грн. на учня щоденно отримуватимуть учнів 1-4 класів.
Відповідне рішення мають прийняти депутати Нововолинської міськради на сесії, яка відбудеться 21 грудня 2018 року.
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