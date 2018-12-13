УПЦ КП не висунула Михаїла на предстоятеля Помісної церкви





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За словами співрозмовників видання, учасники собору проголосували за митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. За нього проголосували 30 архієреїв із 40. Ще десять підтримали митрополита Луцького і Волинського Михаїла.



Голосування було відкритим, а не таємним.



Митрополит Епіфаній входить до найближчого оточення патріарха УПЦ КП Філарета. Обрання його кандидатом на посаду предстоятеля Помісної церкви не означає, що із середовища Київського патріархату не може бути висунуто ще когось.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська православна церква Київського патріархату на своєму соборі 13 грудня обрала кандидата на посаду предстоятеля Помісної української православної церкви.Про це повідомляє Українська правда із посиланням на джерела в УПЦ УП.За словами співрозмовників видання, учасники собору проголосували за митрополита Переяславського і Білоцерківського. За нього проголосували 30 архієреїв із 40. Ще десять підтримали митрополита Луцького і ВолинськогоГолосування було відкритим, а не таємним.Митрополит Епіфаній входить до найближчого оточення патріарха УПЦ КП. Обрання його кандидатом на посаду предстоятеля Помісної церкви не означає, що із середовища Київського патріархату не може бути висунуто ще когось.

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