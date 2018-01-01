Чому сьогодні не варто виходити з дому: прикмети і забобони





Відтак, віряни вважають, якщо започаткувати навчання цього дня – то наука буде проходити легше та ефективніше, - пише



Іменини 14 грудня святкують: Антон, Дмитро.



Народні прикмети на 14 грудня:



– Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози.



– На небі переливаються зірки – очікуйте хуртовини.



– Якщо чути глухий собачий гавкіт – чекайте снігопаду.



– День видався теплим – зима буде теплою.



– Багато снігу – до повені навесні.



– Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон – згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим.



– Вночі мявкатиме кішка – до щастя та добра в будинку.



Що можна робити 14 грудня



1. Батькам варто молитися Науму, аби дитина в школі добре вчилася.



2. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.



Що не можна робити 14 грудня



1. Подаючи милостиню жебракові – не дивіться йому в очі.



2. Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 грудня відзначають день пророка Наума. За народними переказами, Наум – покровитель знання, розуму і доброчинства.Відтак, віряни вважають, якщо започаткувати навчання цього дня – то наука буде проходити легше та ефективніше, - пише канал 24 Іменини 14 грудня святкують: Антон, Дмитро.Народні прикмети на 14 грудня:– Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози.– На небі переливаються зірки – очікуйте хуртовини.– Якщо чути глухий собачий гавкіт – чекайте снігопаду.– День видався теплим – зима буде теплою.– Багато снігу – до повені навесні.– Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон – згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим.– Вночі мявкатиме кішка – до щастя та добра в будинку.1. Батькам варто молитися Науму, аби дитина в школі добре вчилася.2. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.1. Подаючи милостиню жебракові – не дивіться йому в очі.2. Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.

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