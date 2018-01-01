Чому сьогодні не варто виходити з дому: прикмети і забобони
Сьогодні, 12:00
14 грудня відзначають день пророка Наума. За народними переказами, Наум – покровитель знання, розуму і доброчинства.
Відтак, віряни вважають, якщо започаткувати навчання цього дня – то наука буде проходити легше та ефективніше, - пише канал 24.
Іменини 14 грудня святкують: Антон, Дмитро.
Народні прикмети на 14 грудня:
– Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози.
– На небі переливаються зірки – очікуйте хуртовини.
– Якщо чути глухий собачий гавкіт – чекайте снігопаду.
– День видався теплим – зима буде теплою.
– Багато снігу – до повені навесні.
– Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон – згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим.
– Вночі мявкатиме кішка – до щастя та добра в будинку.
Що можна робити 14 грудня
1. Батькам варто молитися Науму, аби дитина в школі добре вчилася.
2. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.
Що не можна робити 14 грудня
1. Подаючи милостиню жебракові – не дивіться йому в очі.
2. Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відтак, віряни вважають, якщо започаткувати навчання цього дня – то наука буде проходити легше та ефективніше, - пише канал 24.
Іменини 14 грудня святкують: Антон, Дмитро.
Народні прикмети на 14 грудня:
– Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози.
– На небі переливаються зірки – очікуйте хуртовини.
– Якщо чути глухий собачий гавкіт – чекайте снігопаду.
– День видався теплим – зима буде теплою.
– Багато снігу – до повені навесні.
– Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон – згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим.
– Вночі мявкатиме кішка – до щастя та добра в будинку.
Що можна робити 14 грудня
1. Батькам варто молитися Науму, аби дитина в школі добре вчилася.
2. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.
Що не можна робити 14 грудня
1. Подаючи милостиню жебракові – не дивіться йому в очі.
2. Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Хороша відмазка, щоб не іти на роботу.
Останні новини
Американська волонтерка набила тату про Волинь. ФОТО
Сьогодні, 12:29
На Волині до «складних» сімей завітала поліція. ФОТО
Сьогодні, 12:21
Чому сьогодні не варто виходити з дому: прикмети і забобони
Сьогодні, 12:00
Аварія під Луцьком: двоє водіїв – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 11:51
У Нововолинську збили 19-річного хлопця
Сьогодні, 11:51
Медіа