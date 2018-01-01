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Чому сьогодні не варто виходити з дому: прикмети і забобони

Чому сьогодні не варто виходити з дому: прикмети і забобони
14 грудня відзначають день пророка Наума. За народними переказами, Наум – покровитель знання, розуму і доброчинства.

Відтак, віряни вважають, якщо започаткувати навчання цього дня – то наука буде проходити легше та ефективніше, - пише канал 24.

Іменини 14 грудня святкують: Антон, Дмитро.

Народні прикмети на 14 грудня:

– Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози.

– На небі переливаються зірки – очікуйте хуртовини.

– Якщо чути глухий собачий гавкіт – чекайте снігопаду.

– День видався теплим – зима буде теплою.

– Багато снігу – до повені навесні.

– Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон – згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим.

– Вночі мявкатиме кішка – до щастя та добра в будинку.

Що можна робити 14 грудня

1. Батькам варто молитися Науму, аби дитина в школі добре вчилася.

2. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.

Що не можна робити 14 грудня

1. Подаючи милостиню жебракові – не дивіться йому в очі.

2. Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.

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Теги: свято, забобони
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Коментарі 1
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