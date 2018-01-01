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Верховна Рада досі не затвердила меж Луцька, – Алла Надточій. ВІДЕО

Верховна Рада досі не затвердила меж Луцька, – Алла Надточій. ВІДЕО
Депутат Луцькради Алла Надточій розповіла, що Луцьк досі не має визначених меж міста, тому важливо як нинішня міська рада веде роботу в цьому напрямку.

Про це Алла Надточій сказала 14 грудня в прямому ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE», передає Конкурент.

«На сьогодні Верховна Рада не затвердила меж Луцька. Знову ж таки це питання до нашої влади. Як вони спрацюють в цьому напрямку знаючи такий момент.

Чи вони взагалі ведуть цю роботу щоб визначити, коли і як це сталося, і як можна це виправити. Ось це буде теж один із моментів щоб спонукати ці громади поєднуватись до Луцька», – мовила Алла Надточій.

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Теги: Луцьк, місто, Алла Надточій, Протилежний погляд
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