У Луцькому районі відбулася Рада регіонального розвитку

На Луцькій районній раді регіонального розвитку обговорили досягнення і майбутні перспективи району.Засідання ради відбулося у понеділок, 17 грудня у селі Піддубці за участю голови обласної державної адміністрації, голови Луцької РДА, голови Луцької районної ради Валентини Приходько, очільників місцевих громад та духовенства.Як розповів голова Волинської ОДА Олександр Савченко, захід організували для того, щоб підвести підсумки та побачити недоліки, аби працювати над ними надалі.«Це не захід для галочки. Ми зрозуміли, наскільки небезпечно жити від виборів до виборів. Розвиток повинен бути зрозумілий для населення. Ми це робимо для того, аби бачити прогалини. Тільки після того, коли ми робимо підсумки, то можемо бачити, чого нам ще не вистачає. Люди повинні розуміти, що їх чекає найближчі 3 роки. Ми визначаємо не тільки те, що будемо робити у 2019 році. У нас все має плануватися на декілька років», – зауважив Олександр Савченко.Разом з тим голова Луцької РДА Тарас Яковлев розповів про основні досягнення району за 2015-2018 роки, проаналізував бюджет та основні тенденції розвитку району.Також Тарас Яковлев зазначив, що Луцький район є флагманом Волинської області, адже найбільші виробництва знаходяться саме у нашому районі. Також район є лідером по створенню ОТГ. Наразі у районі є 5 ОТГ і ще 3 потужні ОТГ створюються. Відтак за кошти державної субвенції створені ОТГ зуміли зробити ремонти садків і шкіл, доріг і вуличного освітлення, системи водопостачання та водовідведення.За 2015-2018 роки у районі відремонтували 128 кілометрів доріг та освітлили 627 вулиць. Також здійснили ряд проектів, пов’язаних з екологією – очисні споруди у Княгининку, система водовідведення у Гіркій Полонці, придбання сміттєвозів. Нові садочки відкрили у селах Смолигів, Лаврів і Несвічі. Багато робіт здійснили у навчальних закладах – нові котельні, утеплення, ремонт приміщень та санвузлів.Окрім того, придбали 8 шкільних автобусів в районі на суму 13 мільйоні гривень. Дбали у районі також і про сім’ї загиблих учасників АТО та учасників АТО/ООС з інвалідністю. Зокрема 7 таких сімей отримали кошти на придбання житла.Наразі, за словами Тараса Яковлєва, вже є напрацьованих 10 проектів, які у майбутньому можуть бути профінансовані через державний бюджет регіонального розвитку.Своїми досягненнями також мали змогу поділитися представники об’єднаних громад.У підсумку Олександр Савченко наголосив, що громади повинні навчитися самостійно заробляти кошти, аби не залежати від підприємств, які розміщенні на території громади.«Ми повинні навчитися заробляти. Бюджет, який будується завдяки ПДФО – це шлях в нікуди. Озера, ставки, земля та все решта, що у громади має заробляти», – підвів підсумки голова ОДА.