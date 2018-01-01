У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*

13 березня о 19:00 у Розважальному центрі «Промінь» відбудеться концерт гурту The HARDKISS з новим альбомом.Третій студійний альбом The HARDKISS «Залізна ластівка» вийшов у вересні 2018 року.«Ми так любимо поєднувати непоєднуване. У текстах і заголовках ми намагаємося шукати такі образи, які б говорили самі за себе. «Залізна ластівка» — це і жива істота, птаха, і космічний корабель, який тримає чіткий курс. Легкість і свободу ми поєднали зі сміливістю та силою», — розповідає фронтвумен гурту