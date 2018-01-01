вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*

У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*
13 березня о 19:00 у Розважальному центрі «Промінь» відбудеться концерт гурту The HARDKISS з новим альбомом.

Третій студійний альбом The HARDKISS «Залізна ластівка» вийшов у вересні 2018 року.

«Ми так любимо поєднувати непоєднуване. У текстах і заголовках ми намагаємося шукати такі образи, які б говорили самі за себе. «Залізна ластівка» — це і жива істота, птаха, і космічний корабель, який тримає чіткий курс. Легкість і свободу ми поєднали зі сміливістю та силою», — розповідає фронтвумен гурту Юлія Саніна.
У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промінь, розваги, відпочинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 18 грудня
Сьогодні, 20:00
У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*
Сьогодні, 19:45
Волинь найбільше товарів експортує до Німеччини
Сьогодні, 19:31
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
Сьогодні, 19:18
Волинян попередили про різке похолодання
Сьогодні, 19:05
Схожі новини
Лучан кличуть на новорічні вечірки у «Смугастому носорогові»* Лучан кличуть на новорічні вечірки у «Смугастому носорогові»*
Сьогодні, 14:30
У кінотеатрі Multiplex — допрем’єрні покази фільму «Бамблбі»* У кінотеатрі Multiplex — допрем’єрні покази фільму «Бамблбі»*
14 грудень, 19:00
Лучан кличуть на новорічні майстер-класи від «Смугастого носорога»* Лучан кличуть на новорічні майстер-класи від «Смугастого носорога»*
13 грудень, 18:35
Феї «Смугастого носорога» завітають до шкіл і садочків з майстер-класами* Феї «Смугастого носорога» завітають до шкіл і садочків з майстер-класами*
10 грудень, 19:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 18 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*
Сьогодні, 19:45
 0
Волинь найбільше товарів експортує до Німеччини
Сьогодні, 19:31
 0
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
Сьогодні, 19:18
 0
Волинян попередили про різке похолодання
Сьогодні, 19:05
 0
Медіа
відео
1/8