У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*
Сьогодні, 19:45
13 березня о 19:00 у Розважальному центрі «Промінь» відбудеться концерт гурту The HARDKISS з новим альбомом.
Третій студійний альбом The HARDKISS «Залізна ластівка» вийшов у вересні 2018 року.
«Ми так любимо поєднувати непоєднуване. У текстах і заголовках ми намагаємося шукати такі образи, які б говорили самі за себе. «Залізна ластівка» — це і жива істота, птаха, і космічний корабель, який тримає чіткий курс. Легкість і свободу ми поєднали зі сміливістю та силою», — розповідає фронтвумен гурту Юлія Саніна.
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Третій студійний альбом The HARDKISS «Залізна ластівка» вийшов у вересні 2018 року.
«Ми так любимо поєднувати непоєднуване. У текстах і заголовках ми намагаємося шукати такі образи, які б говорили самі за себе. «Залізна ластівка» — це і жива істота, птаха, і космічний корабель, який тримає чіткий курс. Легкість і свободу ми поєднали зі сміливістю та силою», — розповідає фронтвумен гурту Юлія Саніна.
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