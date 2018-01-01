У Луцьку автівка влетіла у провалля на дорозі. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Водій Анатолій Бортнік розповів, що їдучи автівкою, відчув різкий удар, вийшов та побачив, що машина провалилася в яму на асфальті.



Чоловік повідомив, що витягнути авто з провалля допоміг автобус, який проїжджав повз.



А лучанка Анна-Марія Демчук побачивши яму відразу зателефонувала у Волиньавтодор, які повідомили, що виклик прийняли.



Головний інженер департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк, прибувши на місце інциденту, не зміг пояснити звідки появилось провалля на дорозі.



"Будемо поки засипати, а далі розбиремося", - резюмував комунальник.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на розі вулиць 8 Березня та Огієнка автівка в’їхала у яму.Про це йдеться у сюжеті Суспільне Волині Водійрозповів, що їдучи автівкою, відчув різкий удар, вийшов та побачив, що машина провалилася в яму на асфальті.Чоловік повідомив, що витягнути авто з провалля допоміг автобус, який проїжджав повз.А лучанкапобачивши яму відразу зателефонувала у Волиньавтодор, які повідомили, що виклик прийняли.Головний інженер департаменту ЖКГ Луцької міської ради, прибувши на місце інциденту, не зміг пояснити звідки появилось провалля на дорозі."Будемо поки засипати, а далі розбиремося", - резюмував комунальник.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію