У Луцьку автівка влетіла у провалля на дорозі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:55
У Луцьку на розі вулиць 8 Березня та Огієнка автівка в’їхала у яму.
Про це йдеться у сюжеті Суспільне Волині.
Водій Анатолій Бортнік розповів, що їдучи автівкою, відчув різкий удар, вийшов та побачив, що машина провалилася в яму на асфальті.
Чоловік повідомив, що витягнути авто з провалля допоміг автобус, який проїжджав повз.
А лучанка Анна-Марія Демчук побачивши яму відразу зателефонувала у Волиньавтодор, які повідомили, що виклик прийняли.
Головний інженер департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк, прибувши на місце інциденту, не зміг пояснити звідки появилось провалля на дорозі.
"Будемо поки засипати, а далі розбиремося", - резюмував комунальник.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільне Волині.
Водій Анатолій Бортнік розповів, що їдучи автівкою, відчув різкий удар, вийшов та побачив, що машина провалилася в яму на асфальті.
Чоловік повідомив, що витягнути авто з провалля допоміг автобус, який проїжджав повз.
А лучанка Анна-Марія Демчук побачивши яму відразу зателефонувала у Волиньавтодор, які повідомили, що виклик прийняли.
Головний інженер департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк, прибувши на місце інциденту, не зміг пояснити звідки появилось провалля на дорозі.
"Будемо поки засипати, а далі розбиремося", - резюмував комунальник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Що воно може знати ? Тож видно, що конюх. там в укропа всі такі
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