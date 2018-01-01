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У Луцьку автівка влетіла у провалля на дорозі. ВІДЕО

У Луцьку автівка влетіла у провалля на дорозі. ВІДЕО
У Луцьку на розі вулиць 8 Березня та Огієнка автівка в’їхала у яму.

Про це йдеться у сюжеті Суспільне Волині.

Водій Анатолій Бортнік розповів, що їдучи автівкою, відчув різкий удар, вийшов та побачив, що машина провалилася в яму на асфальті.

Чоловік повідомив, що витягнути авто з провалля допоміг автобус, який проїжджав повз.

А лучанка Анна-Марія Демчук побачивши яму відразу зателефонувала у Волиньавтодор, які повідомили, що виклик прийняли.

Головний інженер департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк, прибувши на місце інциденту, не зміг пояснити звідки появилось провалля на дорозі.

"Будемо поки засипати, а далі розбиремося", - резюмував комунальник.



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Теги: Луцьк, яма
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Коментарі 1
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Що воно може знати ? Тож видно, що конюх. там в укропа всі такі
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