Дві головні ялинки Шацька уже прикрасили комунальники. ФОТО
Сьогодні, 16:36
Новорічні красуні Шацького району і громади прикрасили іграшками і гірляндами.
Про це пише Район.Шацьк.
Ялинку в лісі цьогоріч не вирубували, натомість прикрасили два хвойних дерева, які ростуть у селищному сквері.
На сьогодні працівники комунального підприємства «Будинкоуправління» прикрасили ялинки.
Незабаром відбудеться їх урочисте відкриття, від якого візьмуть старт веселі новорічно-різдвяні свята.
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Про це пише Район.Шацьк.
Ялинку в лісі цьогоріч не вирубували, натомість прикрасили два хвойних дерева, які ростуть у селищному сквері.
На сьогодні працівники комунального підприємства «Будинкоуправління» прикрасили ялинки.
Незабаром відбудеться їх урочисте відкриття, від якого візьмуть старт веселі новорічно-різдвяні свята.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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