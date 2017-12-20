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Дві головні ялинки Шацька уже прикрасили комунальники. ФОТО

Дві головні ялинки Шацька уже прикрасили комунальники. ФОТО
Новорічні красуні Шацького району і громади прикрасили іграшками і гірляндами.

Про це пише Район.Шацьк.

Ялинку в лісі цьогоріч не вирубували, натомість прикрасили два хвойних дерева, які ростуть у селищному сквері.

На сьогодні працівники комунального підприємства «Будинкоуправління» прикрасили ялинки.

Незабаром відбудеться їх урочисте відкриття, від якого візьмуть старт веселі новорічно-різдвяні свята.

Дві головні ялинки Шацька уже прикрасили комунальники. ФОТО
Дві головні ялинки Шацька уже прикрасили комунальники. ФОТО
Дві головні ялинки Шацька уже прикрасили комунальники. ФОТО
Дві головні ялинки Шацька уже прикрасили комунальники. ФОТО
Дві головні ялинки Шацька уже прикрасили комунальники. ФОТО

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Теги: ялинка, Шацьк, фото
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