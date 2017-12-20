Дві головні ялинки Шацька уже прикрасили комунальники. ФОТО





Про це пише



Ялинку в лісі цьогоріч не вирубували, натомість прикрасили два хвойних дерева, які ростуть у селищному сквері.



На сьогодні працівники комунального підприємства «Будинкоуправління» прикрасили ялинки.



Незабаром відбудеться їх урочисте відкриття, від якого візьмуть старт веселі новорічно-різдвяні свята.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новорічні красуні Шацького району і громади прикрасили іграшками і гірляндами.Про це пише Район.Шацьк Ялинку в лісі цьогоріч не вирубували, натомість прикрасили два хвойних дерева, які ростуть у селищному сквері.На сьогодні працівники комунального підприємства «Будинкоуправління» прикрасили ялинки.Незабаром відбудеться їх урочисте відкриття, від якого візьмуть старт веселі новорічно-різдвяні свята.

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