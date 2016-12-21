У НАЗК порадили чиновникам не брати дорогі подарунки від святого Миколая





Про це повідомляє НАЗК у Facebook, - пишуть



"Вашу безмежну щедрість при виборі подарунка особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняним до них особам варто проявляти лише до близьких осіб. В іншому випадку подарунок на суму від 1 921 грн доведеться повернути Святому Миколаю назад", – відзначають у агентстві.



Там також нагадали чиновникам про заборону отримувати такі подарунки від підлеглих, інакше їм загрожують неприємності у вигляді протоколу про адміністративне правопорушення.



Підлеглим порадили не спокушати їх подарунками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національне агентство з питань протидії корупції напередодні Дня святого Миколая попередило чиновників – якщо отримають на свято подарунок на суму від 1 921 грн, повинні будуть повернути його назад.Про це повідомляє НАЗК у Facebook, - пишуть Факти "Вашу безмежну щедрість при виборі подарунка особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняним до них особам варто проявляти лише до близьких осіб. В іншому випадку подарунок на суму від 1 921 грн доведеться повернути Святому Миколаю назад", – відзначають у агентстві.Там також нагадали чиновникам про заборону отримувати такі подарунки від підлеглих, інакше їм загрожують неприємності у вигляді протоколу про адміністративне правопорушення.Підлеглим порадили не спокушати їх подарунками.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію