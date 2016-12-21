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У НАЗК порадили чиновникам не брати дорогі подарунки від святого Миколая

У НАЗК порадили чиновникам не брати дорогі подарунки від святого Миколая
Національне агентство з питань протидії корупції напередодні Дня святого Миколая попередило чиновників – якщо отримають на свято подарунок на суму від 1 921 грн, повинні будуть повернути його назад.

Про це повідомляє НАЗК у Facebook, - пишуть Факти.

"Вашу безмежну щедрість при виборі подарунка особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняним до них особам варто проявляти лише до близьких осіб. В іншому випадку подарунок на суму від 1 921 грн доведеться повернути Святому Миколаю назад", – відзначають у агентстві.

Там також нагадали чиновникам про заборону отримувати такі подарунки від підлеглих, інакше їм загрожують неприємності у вигляді протоколу про адміністративне правопорушення.

Підлеглим порадили не спокушати їх подарунками.

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Теги: НАЗК, подарунки, Миколай
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Коментарі 1
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Ага, налякали бабу одним місцем !
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