У НАЗК порадили чиновникам не брати дорогі подарунки від святого Миколая
Сьогодні, 18:47
Національне агентство з питань протидії корупції напередодні Дня святого Миколая попередило чиновників – якщо отримають на свято подарунок на суму від 1 921 грн, повинні будуть повернути його назад.
Про це повідомляє НАЗК у Facebook, - пишуть Факти.
"Вашу безмежну щедрість при виборі подарунка особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняним до них особам варто проявляти лише до близьких осіб. В іншому випадку подарунок на суму від 1 921 грн доведеться повернути Святому Миколаю назад", – відзначають у агентстві.
Там також нагадали чиновникам про заборону отримувати такі подарунки від підлеглих, інакше їм загрожують неприємності у вигляді протоколу про адміністративне правопорушення.
Підлеглим порадили не спокушати їх подарунками.
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Про це повідомляє НАЗК у Facebook, - пишуть Факти.
"Вашу безмежну щедрість при виборі подарунка особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняним до них особам варто проявляти лише до близьких осіб. В іншому випадку подарунок на суму від 1 921 грн доведеться повернути Святому Миколаю назад", – відзначають у агентстві.
Там також нагадали чиновникам про заборону отримувати такі подарунки від підлеглих, інакше їм загрожують неприємності у вигляді протоколу про адміністративне правопорушення.
Підлеглим порадили не спокушати їх подарунками.
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Коментарі 1
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