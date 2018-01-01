Передсвятковий вечір у засніженому Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 08:22
У мережі з'явилася фотодобірка засипаних снігом краєвидів Луцька.
Їх у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.
"Забавний вечір у Луцьку..." - коротко написав автор.
Нагадаємо, раніше волинський фотограф Віктор Чухрай виклав світлини засніженого вечірнього Луцька.
Користувачі соцмережі зауважили, що знімки створюють казковий настрій.
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Їх у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.
"Забавний вечір у Луцьку..." - коротко написав автор.
Нагадаємо, раніше волинський фотограф Віктор Чухрай виклав світлини засніженого вечірнього Луцька.
Користувачі соцмережі зауважили, що знімки створюють казковий настрій.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Старе місто у Луцьку накрило сніговою периною. ФОТО
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