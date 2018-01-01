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Передсвятковий вечір у засніженому Луцьку. ФОТО

Передсвятковий вечір у засніженому Луцьку. ФОТО
У мережі з'явилася фотодобірка засипаних снігом краєвидів Луцька.

Їх у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.

"Забавний вечір у Луцьку..." - коротко написав автор.

Нагадаємо, раніше волинський фотограф Віктор Чухрай виклав світлини засніженого вечірнього Луцька.

Користувачі соцмережі зауважили, що знімки створюють казковий настрій.

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Передсвятковий вечір у засніженому Луцьку. ФОТО
Передсвятковий вечір у засніженому Луцьку. ФОТО
Передсвятковий вечір у засніженому Луцьку. ФОТО
Передсвятковий вечір у засніженому Луцьку. ФОТО
Передсвятковий вечір у засніженому Луцьку. ФОТО
Передсвятковий вечір у засніженому Луцьку. ФОТО

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Теги: фото, Віктор Чухрай
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