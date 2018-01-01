Філарет закликав Верховну Раду узаконити Православну Церкву України





Про це повідомляє



«Тепер у нас в Україні буде одна Українська Церква. Не буде трьох Церков, а буде одна. Цим ми створили законодавчу базу для Верховної ради, щоби вона прийняла закон про те, що в Україні існує одна Українська Православна Церква. Не три, а одна», – зазначив Філарет.



Патріарх пояснив: це означає, що процес створення єдиної Церкви триватиме далі.



«На цьому об'єднання не закінчується, це тільки початок, але початок ґрунтовний, канонічний», – зазначив він.



Нагадаємо, результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня створили Автокефальну Помісну Православну Церкву України та затверджено статут нової церкви.



Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патріарх Філарет запропонував Верховній Раді ухвалити закон, згідно з яким в Україні існує тільки одна Українська Православна Церква.Про це повідомляє УНН з посиланням на Релігійно-інформаційну службу України.«Тепер у нас в Україні буде одна Українська Церква. Не буде трьох Церков, а буде одна. Цим ми створили законодавчу базу для Верховної ради, щоби вона прийняла закон про те, що в Україні існує одна Українська Православна Церква. Не три, а одна», – зазначив Філарет.Патріарх пояснив: це означає, що процес створення єдиної Церкви триватиме далі.«На цьому об'єднання не закінчується, це тільки початок, але початок ґрунтовний, канонічний», – зазначив він.Нагадаємо, результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня створили Автокефальну Помісну Православну Церкву України та затверджено статут нової церкви.Об'єднавчий собор обрав

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію