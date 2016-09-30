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Депутат-укропівець та екс-регіонал очолив комунальне підприємство на Волині

Депутат-укропівець та екс-регіонал очолив комунальне підприємство на Волині
Депутат Олександр Курилюк, який є представником політичної партії «УКРОП», став директором комунального підприємства «Інформаційно-аналітичний центр «Волиньенергософт».

Таке рішення прийняли у четвер, 20 грудня, під час сесійного засідання в обласній раді.

За таке кадрове рішення свої голоси віддали 37 депутатів.

Депутата-укропівця призначили директором на контрактній основі терміном на 5 років.

Зауважимо, у минулому Курилюк був представником Партії регіонів. З квітня 2015 року він працює радником голови правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».

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Теги: Курилюк, Волинь, УКРОП
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