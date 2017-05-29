Для двох викладачів волинського вишу терміново збирають кошти на лікування





Про це на своїй сторінці у Тетяна Коширець.



"До усіх небайдужих випускників різних років історичного факультету!!! Так сталося, що на тривалому і дороговартісному лікуванні знаходяться викладачі факультету Prokopchuk Viktoria та Valentina Petrovich. Терміново потрібні кошти.



Хто має можливість допомогти – не лишайтеся осторонь!" – йдеться в дописі.



4731219115093498 Петрович Валерій Степанович (одна картка на обох).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одразу двоє викладачів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки потребують допомоги небайджуих.Про це на своїй сторінці у facebook написала"До усіх небайдужих випускників різних років історичного факультету!!! Так сталося, що на тривалому і дороговартісному лікуванні знаходяться викладачі факультетутаh. Терміново потрібні кошти.Хто має можливість допомогти – не лишайтеся осторонь!" – йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію