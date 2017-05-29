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Для двох викладачів волинського вишу терміново збирають кошти на лікування

Для двох викладачів волинського вишу терміново збирають кошти на лікування
Одразу двоє викладачів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки потребують допомоги небайджуих.

Про це на своїй сторінці у facebook написала Тетяна Коширець.

"До усіх небайдужих випускників різних років історичного факультету!!! Так сталося, що на тривалому і дороговартісному лікуванні знаходяться викладачі факультету Prokopchuk Viktoria та Valentina Petrovich. Терміново потрібні кошти.

Хто має можливість допомогти – не лишайтеся осторонь!" – йдеться в дописі.

4731219115093498 Петрович Валерій Степанович (одна картка на обох).

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Теги: допомога, СНУ, викладач, гроші, лікування
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