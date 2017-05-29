Для двох викладачів волинського вишу терміново збирають кошти на лікування
Сьогодні, 08:09
Одразу двоє викладачів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки потребують допомоги небайджуих.
Про це на своїй сторінці у facebook написала Тетяна Коширець.
"До усіх небайдужих випускників різних років історичного факультету!!! Так сталося, що на тривалому і дороговартісному лікуванні знаходяться викладачі факультету Prokopchuk Viktoria та Valentina Petrovich. Терміново потрібні кошти.
Хто має можливість допомогти – не лишайтеся осторонь!" – йдеться в дописі.
4731219115093498 Петрович Валерій Степанович (одна картка на обох).
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Про це на своїй сторінці у facebook написала Тетяна Коширець.
"До усіх небайдужих випускників різних років історичного факультету!!! Так сталося, що на тривалому і дороговартісному лікуванні знаходяться викладачі факультету Prokopchuk Viktoria та Valentina Petrovich. Терміново потрібні кошти.
Хто має можливість допомогти – не лишайтеся осторонь!" – йдеться в дописі.
4731219115093498 Петрович Валерій Степанович (одна картка на обох).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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