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Загиблий у смертельній аварії на Львівщині – військовий з Волині

Загиблий у смертельній аварії на Львівщині – військовий з Волині
Розповіли, що у смертельній аварії на Львівщині, яка трапилась ще 16 грудня, загинув 23-річний військовий з Волині.

Нагадаємо, в ніч на 16 грудня, на автодорозі Львів-Краковець внаслідок страшної ДТП загинуло три військовослужбовці. Серед них і житель селища Олика Ківерцівського району - Пастерук Назарій, - інформує Ківерцівський інформаційний портал.

Зазначається, що 23-річний юнак вдруге підписав контракт і проходив службу в 184-му Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

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"Особовий склад Ківерцівського районного військового комісаріату приносить щирі співчуття родині солдата. Цей сум на біль не передати словами: його ми ще довго будемо нести у наших серцях. Назарій гідно та чесно прожив своє життя. Поділяємо Вашу скорботу та молимося за вічний спокій його душі", - йдеться у повідомлені.








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Теги: смерть, волинянин, ДТП, Львівщина
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