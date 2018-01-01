Загиблий у смертельній аварії на Львівщині – військовий з Волині
Сьогодні, 11:50
Розповіли, що у смертельній аварії на Львівщині, яка трапилась ще 16 грудня, загинув 23-річний військовий з Волині.
Нагадаємо, в ніч на 16 грудня, на автодорозі Львів-Краковець внаслідок страшної ДТП загинуло три військовослужбовці. Серед них і житель селища Олика Ківерцівського району - Пастерук Назарій, - інформує Ківерцівський інформаційний портал.
Зазначається, що 23-річний юнак вдруге підписав контракт і проходив службу в 184-му Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.
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"Особовий склад Ківерцівського районного військового комісаріату приносить щирі співчуття родині солдата. Цей сум на біль не передати словами: його ми ще довго будемо нести у наших серцях. Назарій гідно та чесно прожив своє життя. Поділяємо Вашу скорботу та молимося за вічний спокій його душі", - йдеться у повідомлені.
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Нагадаємо, в ніч на 16 грудня, на автодорозі Львів-Краковець внаслідок страшної ДТП загинуло три військовослужбовці. Серед них і житель селища Олика Ківерцівського району - Пастерук Назарій, - інформує Ківерцівський інформаційний портал.
Зазначається, що 23-річний юнак вдруге підписав контракт і проходив службу в 184-му Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Подробиці моторошної аварії на Львівщині, у якій загинув 23-річний волинянин. ВІДЕО
"Особовий склад Ківерцівського районного військового комісаріату приносить щирі співчуття родині солдата. Цей сум на біль не передати словами: його ми ще довго будемо нести у наших серцях. Назарій гідно та чесно прожив своє життя. Поділяємо Вашу скорботу та молимося за вічний спокій його душі", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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