Загиблий у смертельній аварії на Львівщині – військовий з Волині





Нагадаємо, в ніч на 16 грудня, на автодорозі Львів-Краковець внаслідок страшної ДТП загинуло три військовослужбовці. Серед них і житель селища Олика Ківерцівського району - Пастерук Назарій, - інформує



Зазначається, що 23-річний юнак вдруге підписав контракт і проходив службу в 184-му Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.



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"Особовий склад Ківерцівського районного військового комісаріату приносить щирі співчуття родині солдата. Цей сум на біль не передати словами: його ми ще довго будемо нести у наших серцях. Назарій гідно та чесно прожив своє життя. Поділяємо Вашу скорботу та молимося за вічний спокій його душі", - йдеться у повідомлені.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, що у смертельній аварії на Львівщині , яка трапилась ще 16 грудня, загинув 23-річний військовий з Волині.Нагадаємо, в ніч на 16 грудня, на автодорозі Львів-Краковець внаслідок страшної ДТП загинуло три військовослужбовці. Серед них і житель селища Олика Ківерцівського району -, - інформує Ківерцівський інформаційний портал Зазначається, що 23-річний юнак вдруге підписав контракт і проходив службу в 184-му Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного."Особовий склад Ківерцівського районного військового комісаріату приносить щирі співчуття родині солдата. Цей сум на біль не передати словами: його ми ще довго будемо нести у наших серцях. Назарій гідно та чесно прожив своє життя. Поділяємо Вашу скорботу та молимося за вічний спокій його душі", - йдеться у повідомлені.

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