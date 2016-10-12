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У селищі на Волині хочуть зводити багатоповерхівки

У селищі на Волині хочуть зводити багатоповерхівки
В смт Любешів хочуть будувати багатоквартирні будинки, висотою в чотири та п'ять поверхів.

За це проголосували депутати Любешівської селищної ради на засіданні сесії, яке відбулося сьогодні, 21 грудня, пише газета Нове життя.

Зокрема, відповідно до рішення, надано дозвіл Любешівській селищній раді на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, право оренди якої пропонується для продажу на земельних торгах (у формі аукціону), для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури - КВЦПЗ В 02.10, орієнтовною площею 1,0219 га, яка розташована в смт Любешів у районі вулиць Свободи 58-Пушкіна 27, із передбаченою I та II чергами забудови земельної ділянки (згідно з детальним планом території).

Як зазначив головний земельник ОТГ Микола Колядюк, місяць тривало громадське обговорення містобудівної документації «Детальний план території житлової групи в районі вулиць Свободи 58-Пушкіна 27 у смт Любешів Волинської області», якою передбачено будівництво житлової групи із п’яти чотириповерхових і двох п’ятиповерхових будинків, у тому числі одного із вбудовано-прибудинковими офісними приміщеннями та закладами торгівлі і побуту, а також трансформаторної підстанції.

Упродовж цього часу жодних скарг чи зауважень не надійшло. Однак, як озвучив на сесії очільник громади Олег Кух, наразі серед іншого на цій території є самовільно збудовані об’єкти.

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Теги: Любешів, будівництво, будинок
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