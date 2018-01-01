Дари лісу і «тепло» в брикетах: показали, як успішно працює волинське підприємство. ФОТО

Фахівцям волинської служби зайнятості показали роботу одного з найбільших бюджетоутворювальних підприємств Любешівського району – ДП «Любешівагроліс».Невеличку екскурсію для директорів Волинського обласного, Луцького міського, Ковельського міськрайонного та філій Волинського обласного центру зайнятості, а також начальників структурних підрозділів Волинського ОЦЗ провів директор лісогосподарського підприємства, голова роботодавців Любешівського району, - інформує прес-служба Волинського обласного центру зайнятості.Один із напрямів роботи «Любешівагролісу» – заготівля березового соку. За словами Віктора Симоновича, раніше переробляли по чотириста–п’ятсот тонн напою за два місяці, за зміну – по тридцять тонн. Сьогодні ж переробка скоротилася до 150 тонн. Частину виготовленого соку експортують. За кордоном їдять також гриби та ягоди, зібрані й консервовані працівниками «Любешівагролісу». Має лісництво і дві власні пасіки, продукцію з яких також продають. Цього року, каже директор підприємства, виготовили продукції орієнтовно на 45 мільйонів гривень – це і дари лісу, і переробка, і кругляк.Якщо раніше не знали, куди дівати тирсу після обробки деревини, то на цьому підприємстві знайшли вихід. Із приватних пилорам у «Любешівагроліс» привозять тирсу, з якої виготовляють брикети руф. Ці тирсобрикети, каже Віктор Симонович, купують навіть європейці та українські пенсіонери. Адже коштує таке паливо недорого, воно легке, але досить ефективне. «Цієї зими ціна на такі брикети дуже хороша. Беруть їх європейці, навіть бабусі беруть – шість таких цеглинок, кинутих у грубку, і тепло гарантоване. Не треба їхати в ліс по дрова», – запевняє директор ДП.Хоч такі брикети прості в використанні, однак вибагливі у виробництві. Аби виготовити такий брикет, вологість тирси не повинна перевищувати 8–9 %. За допомогою гідравлічного пресу надвисокого тиску обробляють тирсу. Спеціальна машина формує брикет, таким чином отримуючи екологічно чисте, без жодних домішок, паливо.Станом на 1 грудня цього року на підприємстві працює 147 осіб. Віктор Симонович каже, що люди цінують і люблять свою роботу. 2019-го року планують запустити ще одну лінію обробки деревини. Аби забезпечити її повноцінну роботу, додатково набиратимуть орієнтовно десятьох працівників. Фахівці Волинського обласного центру зайнятості зголосилися допомогти з їх підбором.«У нас завжди була налагоджена співпраця і взаєморозуміння з центром зайнятості», – зазначив директор «Любешівагроліс». До слова, роботодавець користується всім спектром послуг, які надає служба зайнятості. Зокрема, Любешівська районна філія Волинського обласного центру зайнятості постійно здійснює підбір персоналу на вільні робочі місця й тимчасові роботи з заготівлі та виробництва консервних виробів, із заготівлі деревини.Плани на подальшу роботу і розвиток підприємства є, каже Віктор Симонович, адже це не лише розвиток економіки, а й нові робочі місця. Своєю чергою, директор Волинського обласного центру зайнятостіподякував Віктору Симоновичу за проведену екскурсію підприємством та гарантував всіляку підтримку служби зайнятості в випадку необхідності підготовки чи підбору кадрів для ДП «Любешівагроліс».«Ми завжди готові прийти на допомогу роботодавцям, ще більш приємно, коли з нашою допомогою громадяни знаходять роботу мрії. Ми можемо не лише підібрати працівників серед безробітних, а й дати можливість усім охочим пройти перепідготовку та почати працювати в певній сфері. Не стоїмо на місці – розвиваємося, консультуємо, допомагаємо як по шукачам роботи, так і роботодавцям. Сьогодні бажаємо Вам та Вашому колективу успіхів і реалізації усіх планів на майбутнє», – підсумував зустріч Роман Романюк.