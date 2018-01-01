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Повідомили остаточні результати явки на виборах до волинських ОТГ

Повідомили остаточні результати явки на виборах до волинських ОТГ
Волиняни продемонстрували високу явку на виборах до об'єнаних територіальних громад.

Про це йдеться на сайті Волинської територіальної організації Патрії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Голосування за кандидатів у депутати та за голів ОТГ завершилося. Як і вимагається чинним законодавством, дільниці зачинилися о 20.00.

Нагадаємо, що у неділю, 23 грудня, відбувалися вибори голів та депутатів Старовижівської селищної ОТГ, Підгайцівської сільської ОТГ, Липинської сільської ОТГ, Гіркополонківської сільської ОТГ, Війницької сільської ОТГ, Тростянецької сільської ОТГ, Ківерцівської міської ОТГ та Гуто-Боровенської сільської ОТГ, а також довибори депутатів у Забродівській, Вишнівській, Затурцівській, Цуманській, Поромівській, Павлівській та Зимненській ОТГ.

Станом на 20.00 найвищий середній відсоток явки виборців зареєстрований на дільницях Гуто-Боровенської та Війницької ОТГ, на яких проголосувало по 74% від загальної кількості виборців.

Явка виборців на інших дільницях:

Привітненська ОТГ – 68%, Старовижівська ОТГ – 62%, Підгайцівська ОТГ – 57%, Липинська ОТГ – 50%, Гіркополонківська ОТГ – 58%, Ківерцівська ОТГ – 45%, Тростянецька ОТГ – 65%.

Явка виборців у громадах, де відбуваються довибори депутатів:

Забродівська ОТГ – 65%, Вишнівська ОТГ – 69%, Затурцівська ОТГ – 49%, Цуманська ОТГ – 65%, Поромівська ОТГ – 51%, Павлівська ОТГ – 66%, Зимненська ОТГ – 63%.

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Теги: вибори, ОТГ, явка
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