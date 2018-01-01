Повідомили остаточні результати явки на виборах до волинських ОТГ
Сьогодні, 21:37
Волиняни продемонстрували високу явку на виборах до об'єнаних територіальних громад.
Про це йдеться на сайті Волинської територіальної організації Патрії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
Голосування за кандидатів у депутати та за голів ОТГ завершилося. Як і вимагається чинним законодавством, дільниці зачинилися о 20.00.
Нагадаємо, що у неділю, 23 грудня, відбувалися вибори голів та депутатів Старовижівської селищної ОТГ, Підгайцівської сільської ОТГ, Липинської сільської ОТГ, Гіркополонківської сільської ОТГ, Війницької сільської ОТГ, Тростянецької сільської ОТГ, Ківерцівської міської ОТГ та Гуто-Боровенської сільської ОТГ, а також довибори депутатів у Забродівській, Вишнівській, Затурцівській, Цуманській, Поромівській, Павлівській та Зимненській ОТГ.
Станом на 20.00 найвищий середній відсоток явки виборців зареєстрований на дільницях Гуто-Боровенської та Війницької ОТГ, на яких проголосувало по 74% від загальної кількості виборців.
Явка виборців на інших дільницях:
Привітненська ОТГ – 68%, Старовижівська ОТГ – 62%, Підгайцівська ОТГ – 57%, Липинська ОТГ – 50%, Гіркополонківська ОТГ – 58%, Ківерцівська ОТГ – 45%, Тростянецька ОТГ – 65%.
Явка виборців у громадах, де відбуваються довибори депутатів:
Забродівська ОТГ – 65%, Вишнівська ОТГ – 69%, Затурцівська ОТГ – 49%, Цуманська ОТГ – 65%, Поромівська ОТГ – 51%, Павлівська ОТГ – 66%, Зимненська ОТГ – 63%.
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Про це йдеться на сайті Волинської територіальної організації Патрії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
Голосування за кандидатів у депутати та за голів ОТГ завершилося. Як і вимагається чинним законодавством, дільниці зачинилися о 20.00.
Нагадаємо, що у неділю, 23 грудня, відбувалися вибори голів та депутатів Старовижівської селищної ОТГ, Підгайцівської сільської ОТГ, Липинської сільської ОТГ, Гіркополонківської сільської ОТГ, Війницької сільської ОТГ, Тростянецької сільської ОТГ, Ківерцівської міської ОТГ та Гуто-Боровенської сільської ОТГ, а також довибори депутатів у Забродівській, Вишнівській, Затурцівській, Цуманській, Поромівській, Павлівській та Зимненській ОТГ.
Станом на 20.00 найвищий середній відсоток явки виборців зареєстрований на дільницях Гуто-Боровенської та Війницької ОТГ, на яких проголосувало по 74% від загальної кількості виборців.
Явка виборців на інших дільницях:
Привітненська ОТГ – 68%, Старовижівська ОТГ – 62%, Підгайцівська ОТГ – 57%, Липинська ОТГ – 50%, Гіркополонківська ОТГ – 58%, Ківерцівська ОТГ – 45%, Тростянецька ОТГ – 65%.
Явка виборців у громадах, де відбуваються довибори депутатів:
Забродівська ОТГ – 65%, Вишнівська ОТГ – 69%, Затурцівська ОТГ – 49%, Цуманська ОТГ – 65%, Поромівська ОТГ – 51%, Павлівська ОТГ – 66%, Зимненська ОТГ – 63%.
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